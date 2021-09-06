Cậu bé 3 tuổi AJ được trực thăng cứu hộ tìm thấy ở một con lạch cạn cách nhà chỉ 500m sau ba ngày đi lạc.

Tại Australia, cảnh sát bang New South Wales (NSW) vừa đăng tải đoạn video về khoảnh khắc tìm thấy AJ. Theo chia sẻ của người cứu hộ đầu tiên đến được chỗ AJ, anh thấy cậu bé đang quỳ dưới đáy lạch. "Thành viên đội cứu hộ đã đặt tay lên vai cậu bé và cậu bé quay lại nhìn anh ấy rồi nở một nụ cười rất tươi. Đó là nụ cười mà người cứu hộ sẽ không bao giờ quên", trưởng thanh tra Simon Merrick của SES chia sẻ. Tuy nhiên, sau 3 ngày mất tích trong rừng, cậu bé chỉ bị một số vết xước trên cẳng chân, bị kiến cắn và nổi mẩn trong bỉm. Ngoài ra, cậu bé không bị bất cứ vấn đề gì nguy hiểm tới bản thân.

Cậu bé được tìm thấy cách nhà khoảng 500m - Ảnh: NSW Police Kelly - Mẹ của AJ đã không khỏi vở òa vì xúc động khi nhận được tin báo từ lực lượng cứu hộ đã tìm thấy đứa con của chị. Trong khi đó, Anthony - bố của AJ cho biết việc tìm thấy con đã giúp anh "thoát khỏi nỗi đau, dằn vặt suốt đời". Sau khi bé trai được tìm thấy trong 3 ngày mất tích, các tình nguyện viên đã đưa AJ đến xe cấp cứu chờ sẵn để nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ và đảm bảo cậu bé vẫn an toàn. Đồng thời, họ đã đưa cậu bé đoàn tụ với bố mẹ và anh trai của mình.

Mẹ của cậu bé khóc òa sau khi biết tin con trai được tìm thấy - Ảnh: AAPImages Giám đốc Sở cảnh sát NSW Tracy Chapman tin rằng thứ nước mà AJ đang nghịch khi cậu bé được tìm thấy "có khả năng chính là thứ cứu sống cậu bé". "Theo các chuyên gia mà chúng tôi đã tham khảo ý kiến thì nếu cậu bé được tiếp cận với nước, cậu bé sẽ có thể dễ dàng sống sót lâu hơn, vì mất nước luôn là vấn đề nghiêm trọng nhất. Rõ ràng là cậu bé đã tìm được một chút nước và có thể đã uống nước đó", Tracy nói. Cậu bé Ạ đoàn tụ cùng gia đình sau 3 ngày mất tích - Ảnh: Matrixnews Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra về cuộc mất tích bí ẩn của AJ và tìm hiểu những chuyện đã xảy ra với cậu bé trong 3 ngày qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-bi-lac-trong-rung-be-trai-mac-benh-tu-ki-song-sot-sau-3-ngay-nho-uong-nuoc-bun-422817.html