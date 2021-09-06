'Người phụ nữ xinh đẹp nhất nước Pháp' bị người thân bỏ mặc đến gầy như 'bộ xương di động' ở trên tầng gác mái

Được biết, Blanche Monnier được ví von là một trong những người phụ nữ xinh đẹp nhất nước Pháp và được nhiều chàng trai theo đuổi. Vào năm 1876, khi Blanche 25 tuổi, cô nàng đã gặp tình yêu đích thực của đời mình và có ý định tiến tới hôn nhân. Song, bà Madame Monnier - mẹ của cô đã phản đối bởi vì chàng trai này không đáp ứng được kỳ vọng của bà.

Blanche Monnier được cảnh sát phát hiện khi cô đang trong tình trạng thân thể gầy xác xơ và bị xích vào giường. Đồng thời, xung quanh toàn là thức ăn thối rữa, bốc mùi hôi thối và tiếng chuột kêu gào không ngớt. Và không ai ngờ rằng, người gây ra vụ việc kinh hoàng này lại chính là những người thân trong gia đình của cô, trong đó có mẹ của Blanche.

Trong thời gian Blanche bị nhốt, cô thường xuyên la hét với hi vọng mong manh rằng sẽ có người nghe thấy và cứu cô ra khỏi "địa ngục trần gian" này. Song, người mẹ của cô đã nói với những người hàng xóm rằng cô chỉ đơn giản là phát điên và mất trí nhớ. Vậy nên, những người hàng xóm xung quanh không hề nghi ngờ hay thắc mắc nữa.

Bà ấy muốn rằng cô con gái xinh đẹp của mình sẽ được gả vào nhà giàu có, hay một người đàn ông lớn tuổi có địa vị trong xã hội. Chính vì mâu thuẫn này, hai mẹ con đã xảy ra xung đột gây gắt. Cuối cùng, người mẹ đã sai khiến cậu con trai Marcel nhốt Blanche trên gác mái, đóng đinh cửa sổ và xích cô vào giường.

Vụ việc cưỡng chế này là một tin tức gây chấn động nước Pháp - Ảnh: Youtube

Blanche vẫn bị xích trên một chiếc giường trong căn phòng đó cho đến năm 50 tuổi. Cô hoàn toàn bị người thân phớt lờ như cô buộc phải đi vệ sinh tại nơi cô ngủ, chỉ cho ăn những thứ vụn vặt được ném vào chiếc giường bẩn thỉu. Cân nặng của cô ấy giảm mạnh xuống chỉ còn bằng khối lượng của 4 viên đá nhỏ cộng lại. Bên cạnh đó, cô dần trở nên điên loạn và mất khả năng nói thành câu trọn vẹn.

Tới tận ngày 23/5/1901, văn phòng Tổng Chưởng lý Paris đã nhận được một bức thư bí ẩn có nội dung: "Thưa ngài Tổng Chưởng lý, tôi muốn thông báo với ngài về một sự việc hết sức nghiêm trọng. Cụ thể là Blanche Monnier đã bị nhốt trên tầng gác mái của bà Madame Monnier. Cô đã bị bỏ đói và sống trên đống rác rưởi của mình trong vòng 25 năm qua".

Một hình minh họa cho thấy khoảnh khắc cảnh sát phát hiện ra tình trạng của cô nàng - Ảnh: Youtube

Sau khi nhận được bức thư bí ẩn này, cảnh sát đã đến kiểm tra ngôi nhà này. Tại đây, họ thấy một cánh cửa khóa vô cùng khả nghi. Sau khi mở ra, cảnh sát ngỡ ngàng và không thể tin vào mắt của mình trước cảnh tượng đầy ám ảnh. Những người chứng khiến cho hay:

"Ngay khi ánh sáng chiếu vào phòng, chúng tôi thấy đầu và thân cô ấy được che bởi một chiếc chăn bẩn thỉu đến ghê tởm, một phụ nữ được xác định là Mademoiselle Blanche Monnier".

"Người phụ nữ bất hạnh đang nằm và hoàn toàn khỏa thân trên một tấm nệm rơm đã mục nát. Xung quanh cô ấy toàn là phân, những mảnh thịt, rau, cá và bánh mì thối rữa, đến nỗi chúng tôi không thể ở lại lâu hơn để tiếp tục điều tra."

Blanche qua đời trong một bệnh viện tâm thần - Ảnh: Wikimedia Commons

Ngay sau đó, Madame Monnier và cậu con trai Marcel đã bị bắt. Còn Blanche, người cận kề cái chết đã được đưa đến bệnh viện. Thật may, cô nàng đã sống thêm được 16 năm nữa và đã qua đời vào năm 1913 trong một bệnh viện tâm thần ở Blois. Đây được xem là một trong những vụ án cưỡng chế kinh hoàng nhất trong lịch sử của nhân loại. Và cho đến ngày nay, vụ án này vẫn khiến người ta phải ám ảnh và ghê sợ.