Choáng váng với bé gái 9 tuổi trở thành người đỡ đẻ "bất đắc dĩ" giúp mẹ 'vượt cạn' thành công ngay tại nhà

Cô bé Aa'Kayla Gunn đã trở thành người đỡ đẻ "bất đắc dĩ" với sự hướng dẫn của người mẹ làm nghề y tá và nhân viên y tế qua điện thoại.

Tại Mỹ, Angelica Gunn - một bà mẹ dự kiến sinh con vào ngày 9/7. Tuy nhiên, vào ngày 28/6, cô có dấu hiệu sắp sửa lâm bồn. Khi cô nàng bắt đầu cảm thấy các cơn co thắt dữ dội, cô lập tức gọi điện và yêu cầu chồng của mình nhanh chóng về nhà. Song, chồng của cô gặp phải tình trạng tắt đường nên không thể về nhanh.

Khi sự việc hi hữu xảy ra bất ngờ, dưới sự hướng dẫn của mẹ, cô con gái 9 tuổi - Aa'Kayla đã nhanh chóng gọi cho dịch vụ khẩn cấp và người thân trước khi giúp mẹ vượt cạn. Được biết, Angelica là y tá nên cô dễ dàng hướng dẫn cho Aa'Kayla trong suốt quá trình chuyển dạ. Trong khi đó, một nhân viên y tế và chị gái của cô cũng đưa ra những lời hướng dẫn trên điện thoại.

Cô bé 9 tuổi giúp mẹ 'vượt cạn' thành công - Ảnh: Mirror

Theo lời kể của người mẹ, cô bé có chút lo sợ vì sự việc diễn tiến quá bất ngờ. Tuy nhiên, với sự động viên và hướng dẫn của người mẹ, cô bé bắt đầu lấy lại bình tĩnh và kiểm soát tình hình rất tốt. Cụ thể như: "Aa'Kayla đã gọi 911, gọi cho chồng, cho chị gái tôi. Con bé giúp tôi rất nhiều khi tôi chuyển dạ".

Angelica Gunn vf cô con gái bé nhỏ của mình - Ảnh: Mirror

"Lúc đó tôi đã gọi con gái đến giúp tôi nhiều nhất có thể. Tôi bò lên giường, và sau 3 lần rặn mạnh, em bé đã chui ra. Rồi Aa'Kayla bế lấy em mình", Angelica chia sẻ.

Gia đình của Angelica Gunn trước khi đón thêm em bé thứ ba - Ảnh: Mirror

Sau khi đỡ đẻ thành công ngay tại gia, hai mẹ con được đưa tới bệnh viện để theo dõi và phục hồi sức khỏe. Hiện bé Aubree đã về nhà trong tình trạng sức khỏe tốt cùng bố mẹ và chị Aa'Kayla, anh trai 4 tuổi CJ.

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