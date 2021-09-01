Rủ nhau vào rừng 'hành sự', đôi nhân tình chạm trán 'hung thần', gã trai 'trần như nhộng' bỏ chạy thục mạng để mặc bạn gái chết tức tưởi

Thế giới 01/09/2021 15:00

Đôi nam nữ rủ nhau vào rừng gặp gỡ, quan hệ tình dục ở một bụi rậm và sự cố kinh hoàng xảy ra.

Mới đây, một vụ tai nạn hy hữu đến khó tin xảy ra ở Zimbabwe thu hút sự chú ý của cả dư luận và giới truyền thông báo quốc tế. Theo đó, vào tháng 3 năm 2013, một người phụ nữ bị sư tử hoang dã "xé xác" mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ một cuộc "mây mưa" tưởng chừng lãng mạn ở bụi rậm trong rừng vắng vẻ.

Được biết, đôi nam nữ rủ nhau vào rừng gặp gỡ và nảy sinh quan hệ tình dục ngay trong một bụi rậm. Tuy nhiên, khi đang "hành sự", một con sư tử hoang dã đã đánh được hơi, phát hiện cặp đôi và lao vào tấn công. Thấy sự việc nguy hiểm, người bạn trai bỏ chạy thục mạng trong tình trạng khỏa thân, bỏ mặc bạn gái bị sư tử tấn công.

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Cặp đôi rủ nhau vào rừng mây mưa - Ảnh minh hoạ

Một nguồn tin giấu tên cho biết: "Con sư tử lao tới từ phía sau và gầm lên. Anh chàng đã tìm cách trốn thoát trước khi dừng lại ở một khoảng cách đủ để anh ta nhìn thấy bạn gái của mình bị tấn công. Anh ta sau đó đã lao ra đường để tìm kiếm sự giúp đỡ".

Những người qua đường ở thị trấn ven hồ gần biên giới với Zambia tỏ ra phớt lờ với lời cầu cứu của người đàn ông đang trong tình trạng "trần như nhộng" vì tưởng anh ta bị bệnh tâm thần. Cuối cùng, một số nhân viên bảo vệ động vật hoang dã đi qua đã dừng lại giúp đỡ. Họ bắn một phát súng duy nhất để xua đuổi con thú nhưng không may, người phụ nữ đã chết.

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Một con sư tử đã tấn công và giết chết một phụ nữ Zimbabwe đang quan hệ tình dục. Bạn trai của cô đã trốn thoát - Ảnh minh họa

Một cánh tay và một vài mảnh thi thể của người phụ nữ sau đó đã được các nhân viên kiểm lâm tìm thấy. Không rõ liệu con sư tử tấn công người phụ nữ có bị giết hay không nhưng tờ My Zimbabwe cho hay, gần thời điểm xảy ra vụ việc, người ta đã nhìn thấy 7 con sư tử ở khu vực Kariba và có vẻ chúng là hung thần khiến 3 người mất mạng chỉ trong 1 tuần đó.

Cư dân ở khu vực ấy đã phải sống trong sợ hãi khi bầy sư tử tự do đi lại ở Kariba, một khu du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách đến giải trí bên hồ, và cả những thợ săn bắn.

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