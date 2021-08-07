Sắp cưới dính COVID, cặp đôi khắp thế giới đành hôn lễ online, lấy giấy đăng ký từ xa

Thế giới 07/08/2021 00:02

Từ việc tổ chức cầu nguyện trong bãi đậu xe đến tổ chức lễ thành hôn qua video để mọi người quan sát. Mua sắm, hội họp và các sự kiện xã hội đều chuyển sang trực tuyến sau đại dịch coronavirus và giờ đây, một luật mới đã cho phép các cặp đôi ở bang New York của Mỹ tổ chức đám cưới ảo.

Tại Mỹ, Thống đốc của  bang New York, Andrew Cuomo, vừa cho phép các cặp đôi tổ chức đám cưới trực tuyến là hợp pháp khi COVID-19 tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới. Những bức ảnh cho thấy mọi người vẫn cố gắng kết hôn bình thường trong đại dịch coronavirus.

Sắp cưới dính COVID, cặp đôi khắp thế giới đành hôn lễ online, lấy giấy đăng ký từ xa - Ảnh 1

Đám cưới ở New York, Mỹ

Lệnh giãn cách đã khiến nhiều kế hoạch tổ chức đám cưới bị trì hoãn trên khắp thế giới, nhưng lệnh mới của Thống đốc New York Andrew Cuomo cho phép mọi người tiến hành lễ cưới trên internet và cho phép các cặp đôi lấy giấy đăng ký kết hôn từ xa. Thường thì hôn nhân chỉ hợp pháp nếu cả hai vợ chồng đều xuất hiện trực tiếp tại các cơ quan thực thi pháp luật. Hầu hết đám cưới đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại ở Anh, vì quốc gia này cấm hạn chế tụ tập từ lâu.

Đối với một số cặp đôi ở Ấn Độ, đám đông khách dự đám cưới thông thường đã được thay thế bằng một lượng khán giả sử dụng điện thoại di động và máy tính bảng phát trực tiếp lễ cưới để gia đình và họ hàng ngắm từ xa. Đây chỉ là một vài hình ảnh cho thấy những sáng tạo thời cách ly là nhằm duy trì quan hệ hôn nhân đúng hướng.

Cặp đôi trẻ tuổi  ở Anaheim, California  đã tạo dáng chụp ảnh sau khi  nguyện thề trong đám cưới của họ qua radio hai chiều trong một bãi đậu xe vào ngày 17 tháng 4. Các dịch vụ hôn lễ đã được tiếp tục sau thời gian bị hoãn lại do coronavirus (COVID-19).

Sắp cưới dính COVID, cặp đôi khắp thế giới đành hôn lễ online, lấy giấy đăng ký từ xa - Ảnh 2

 Đám cưới  ở Anaheim, California

Cặp đôi người Indonesia Novi Herdjanto và Mellawati Isnoer đeo khẩu trang phòng dịch trước đám cưới của họ tại một văn phòng ban tôn giáo địa phương ở Jakarta, Indonesia, vào ngày 11 tháng 4.  'Tôi chỉ có đôi mắt dành cho em' - người đàn ông tâm sự.

Cặp đôi người Israel Roni Ben-Ari và Yonatan Meushar khiêu vũ khi họ kết hôn tại Địa điểm tổ chức đám cưới ở Rừng Ein Hemed vào ngày 18 tháng 3.

Sắp cưới dính COVID, cặp đôi khắp thế giới đành hôn lễ online, lấy giấy đăng ký từ xa - Ảnh 3

Đám cưới thời cách ly ở Israel

Sắp cưới dính COVID, cặp đôi khắp thế giới đành hôn lễ online, lấy giấy đăng ký từ xa - Ảnh 4

Đám cưới ở Iraq

'Cặp đôi người Iraq được nhìn thấy trong đám cưới của họ trong thời gian giới nghiêm được áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus, ở thành phố linh thiêng Karbala, Iraq vào ngày 12 tháng 4. 

Umesh Singh Dhoni và Manju Kanyal đã chuẩn bị chu đáo cho đám cưới của họ. Nhưng một ngày trước đám cưới, Umesh có kết quả dương tính với Covid-19. Trong khi cả hai gia đình cân nhắc về ý tưởng hoãn đám cưới, linh mục chủ trì hôn lễ  đã đưa ra một giải pháp – tổ chức cưới ảo, lần đầu tiên tại ngôi làng ở Almora. “. Việc dừng đám cưới không được coi là điềm lành. Vì vậy, linh mục của chúng tôi khuyên rằng chúng tôi nên kết hôn trực tuyến, ”Manju nói.

Khoảng 8 giờ tối, cô dâu và chú rể - cách nhau khoảng 450 km - đã thực hiện lời thề trong đám cưới trên ứng dụng hội nghị truyền hình Zoom. Những người thân đã được cách ly tham gia sự kiện. Khi vị linh mục đọc các câu thần chú. Hai người chính thức nên duyên vợ chồng sau buổi lễ ảo kéo dài 3 tiếng đồng hồ.

Sắp cưới dính COVID, cặp đôi khắp thế giới đành hôn lễ online, lấy giấy đăng ký từ xa - Ảnh 5

Đám cưới của Umesh Singh Dhoni và Manju Kanyal

Cặp đôi người Indonesia Mohamad Nurjaman và Ugi Lestari Widya Bahri chào hỏi các thành viên trong gia đình bằng video sau lễ cưới của họ ở ngoại ô Jakarta, Indonesia, vào ngày 10 tháng 4. 

Sắp cưới dính COVID, cặp đôi khắp thế giới đành hôn lễ online, lấy giấy đăng ký từ xa - Ảnh 6

Một đám cưới ở Indonesia

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Từ khóa:   bàn thờ đám cưới Covid- 19 khắp nơi

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