Hàn Quốc: Thót tim với đứa trẻ 8 tuổi đang lái xe bán tải có trọng lượng 1 tấn trong vòng 50 phút

Thế giới 04/09/2021 06:30

Mới đây, cư dân mạng một phen 'đau tim' khi một đứa bé 8 tuổi đang lái chiếc xe có trọng lượng 1 tấn. Điều bất ngờ hơn là cháu bé đã điều khiển chiếc xe tải này trong vòng 50 phút.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin một chiếc xe bán tải có trọng lượng 1 tấn được điều khiển trong vòng 50 phút bởi một cháu bé 8 tuổi. Điều này đã khiến dân tình thót tim và bàng hoàng bởi sự việc này có thể dẫn đến một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cụ thể, người dân đã trình báo với cảnh sát khi họ nhìn thấy chiếc xe bán tải có trọng lượng 1 tấn đang di chuyển một cách bất thường trên đường. Sau khi đuổi theo chiếc xe tải để bắt giữ tài xế, cảnh sát đã ngỡ ngàng khi họ phát hiện ra một đứa trẻ 8 tuổi đang điều khiển chiếc xe tải này.

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Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ lái xe bán tải của cháu bé 8 tuổi - Ảnh: chụp màn hình

Được biết, đứa trẻ đã lái chiếc xe tải trong vòng 50 phút trên con đường đông đúc. Theo máy quay giám sát, chiếc xe tải được nhìn thấy đang di chuyển một cách kỳ lạ tại một khu chung cư ở Taejeon, quận Buk, tỉnh Daegu. Người ta nhìn thấy chiếc xe tải đang đậu, từ từ di chuyển ra khỏi căn hộ và lưu thông trên đường một cách nguy hiểm.

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Theo máy quay giám sát, chiếc xe tải được nhìn thấy đang di chuyển một cách kỳ lạ - Ảnh: chụp màn hình

Điều bất ngờ hơn là đứa trẻ 8 tuổi này đã nhập điểm đến vào GPS và đi về hướng Ga Dongdaegu, cách đó hơn 10 km. Sau 50 phút lái xe nguy hiểm này, đứa trẻ đã bị phát hiện và bắt gọn. Vì tuổi còn nhỏ, đứa trẻ không bị xử phạt mà được giao lại cho bố mẹ của mình.

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 Đứa trẻ 8 tuổi này đã nhập điểm đến vào GPS và đi về hướng Ga Dongdaegu - Ảnh: chụp màn hình
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Chủ nhân của chiếc xe bàng hoàng kể lại - Ảnh: chụp màn hình

Chủ nhân của chiếc xe tải không giấu nổi sự bàng hoàng khi gặp cháu bé. Người lái xe tải chia sẻ: "Tôi đã rất sốc khi nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ. Tôi đã khóc. Tôi tự hỏi làm thế nào mà một đứa trẻ như vậy có thể lái chiếc xe tải này đến đó". May mắn thay, sự cố không gây ra bất kì tai nạn nghiêm trọng nào.

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Từ khóa:   câu chuyện hy hữu thời sự tai nạn giao thông

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