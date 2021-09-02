Ấn Độ: Kinh hoàng bé gái 9 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể và bị thiêu sống cho tới chết

Thế giới 02/09/2021 07:14

Mới đây, một bé gái 9 tuổi bị bốn người đàn ông cưỡng hiếp và giết chết khiến nhiều người phẫn nộ và không khỏi xót xa tại Ấn Độ.

Tại Ấn Độ, các vụ hiếp dâm nghiêm trọng đã tiếp tục xảy ra và xuất hiện trên khắp các trang báo. Mới đây, cư dân mạng vô cùng phẫn nộ và xót xa cho bé gái 9 tuổi bị 4 người đàn ông khỏe mạnh cưỡng hiếp và giết chết nhằm phi tang chứng cứ.

Theo truyền thông nước Ấn, vào ngày 1/8, bé gái 9 tuổi được mẹ sai đi lấy nước gần lò hoả táng. Tuy nhiên, sau 1 giờ không thấy con gái trở về, người mẹ đã đi tìm và phát hiện thi thể con đầy thương tích trên sàn lò hoả táng. Cô bé đã chết trong tình trạng quần áo ướt đẫm, cơ thể nhiều vết máu và bầm tím. Song, người mẹ đã bị các nghi phạm chặn lại và đem thi thể nạn nhân đi đốt nhằm để phi tang tội ác của mình.

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Vụ việc bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm gây phẫn nộ cho cộng đồng mạng - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sự việc xảy ra, bố của nạn nhân và khoảng 150 dân làng sau đó đã tới dập tắt giàn hoả thiêu, nhưng họ chỉ cứu được đôi chân của cô bé. Xác nạn nhân bị đốt đồng nghĩa với việc cảnh sát không bao giờ có thể chứng minh cô bé có bị hiếp dâm hay không.

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Người dân bày tỏ sự tiếc nuối đói với cô bé 9 tuổi - Ảnh: Reuters

Sau vụ việc gây chấn động, nhiều người đã đứng lên biểu tình và yêu cầu tử hình các nghi phạm và kêu gọi sa thải một số nhân viên cảnh sát vì không hoàn thành chức trách, quấy rối gia đình nạn nhân. Đồng thời, họ cũng như đốt chân dung của ông Arvind Kejriwal (Thủ hiến Delhi) bên ngoài lò hoả táng Nangal - nơi xảy ra vụ án. Sau đó, ông Kejriwal đã đến thăm gia đình nạn nhân và được cho là đã hứa sẽ đảm bảo công bằng.

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Người dân đốt nến cầu nguyện cho nạn nhân nhỏ tuổi tại New Delhi - Ảnh: Reuters

Theo CNN, vào ngày 2/8, bốn người đàn ông đã chính thức bị buộc tội hiếp dâm, giết người và tiêu huỷ bằng chứng liên quan đến cái chết của cô bé 9 tuổi ở New Delhi. Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết những kẻ này có thể sẽ bị xử án phạt nặng nhất là tử hình.

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Từ khóa:   vụ hiếp dâm Ấn Độ kết án tử hình

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