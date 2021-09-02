Tại Ấn Độ, các vụ hiếp dâm nghiêm trọng đã tiếp tục xảy ra và xuất hiện trên khắp các trang báo. Mới đây, cư dân mạng vô cùng phẫn nộ và xót xa cho bé gái 9 tuổi bị 4 người đàn ông khỏe mạnh cưỡng hiếp và giết chết nhằm phi tang chứng cứ.

Theo truyền thông nước Ấn, vào ngày 1/8, bé gái 9 tuổi được mẹ sai đi lấy nước gần lò hoả táng. Tuy nhiên, sau 1 giờ không thấy con gái trở về, người mẹ đã đi tìm và phát hiện thi thể con đầy thương tích trên sàn lò hoả táng. Cô bé đã chết trong tình trạng quần áo ướt đẫm, cơ thể nhiều vết máu và bầm tím. Song, người mẹ đã bị các nghi phạm chặn lại và đem thi thể nạn nhân đi đốt nhằm để phi tang tội ác của mình.