Bí ẩn vụ hàng triệu kẻ săn mồi đại dương bị diệt chủng tập thể 19 triệu năm trước khiến giới khoa học phải vào cuộc điều tra

Thế giới 08/06/2021 07:13

Các nhà khoa học đại học ​​Yale và Đại học Đại Tây Dương của Mỹ đã phát hiện ra một vụ cá mập chết hàng loạt cách đây khoảng 19 triệu năm.

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học từ đại học ​​Yale và đại học Đại Tây Dương của Mỹ đã phát hiện và thông tin về một vụ cá mập chết hàng loạt cách đây khoảng 19 triệu năm. Sự việc được xảy ra vào một thời kỳ khi số lượng cá mập ở các đại dương trên thế giới nhiều hơn gấp 10 lần so với ngày nay.

Chịu trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu về cá mập - Elizabeth Sibert cho biết: "Tôi nghiên cứu răng cá vi mô và vảy cá mập trong trầm tích biển sâu, và chúng tôi quyết định tạo ra một hồ sơ kéo dài 85 triệu năm về sự phong phú của cá và cá mập, chỉ để hiểu về sự biến đổi bình thường của quần thể đó trông như thế nào về lâu dài. Tuy nhiên, những gì chúng tôi tìm thấy là sự sụt giảm đột ngột về lượng cá mập dồi dào bị tuyệt chủng một cách tình cờ vào khoảng 19 triệu năm trước. Và chúng tôi biết rằng mình phải điều tra thêm”.

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Những hóa thạch của cá mập được tìm thấy - Ảnh: Sciencenews

Sibert chia sẻ thêm rằng 70% số cá mập trên thế giới đã chết, số lượng tử vong thậm chí còn cao hơn đối với cá mập ở đại dương, hơn là vùng nước ven biển. Mức độ tuyệt chủng cao gấp đôi mức độ tuyệt chủng mà cá mập này đã trải qua trong sự kiện tuyệt chủng hàng loạt kỷ Paleogen cách đây 66 triệu năm đã xóa sổ 3/4 số loài động thực vật trên Trái đất. Và chính sự thay đổi đột ngột như giảm mạnh về số lượng cá mập, các nhà nghiên cứu cho biết rằng điều này đã biến đổi hoàn toàn bản chất của việc cá mập trở thành kẻ săn mồi sống trong đại dương rộng lớn.

ca map 2Bí ẩn vụ hàng triệu kẻ săn mồi đại dương bị diệt chủng tập thể 19 triệu năm trước khiến giới khoa học phải vào cuộc điều tra - Ảnh 3
Những mảnh hóa thạch được khám phá của cá mập gần đây - Ảnh: Sciencenews

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng những khám phá trong quá khứ về các sự kiện tuyệt chủng đã dẫn đến làn sóng nghiên cứu mới để tìm hiểu nguồn gốc của sự chết chóc và liệu nó có báo hiệu về một sự xáo trộn lớn hơn, trước đây chưa được biết đến, trong các hệ sinh thái toàn cầu hay không. Ví dụ, nghiên cứu sâu hơn có thể xác nhận xem liệu cá mập có khiến các quần thể cá mập còn lại thay đổi sở thích về môi trường sống của chúng để tránh đại dương rộng mở hay không, Sibert và Rubin cho biết.

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Những kẻ săn mồi đại dương có nguy cơ bị tuyệt chủng cao - Ảnh: Sciencenews

Trong 50 năm qua, số lượng cá mập đã giảm hơn 70% do săn bắt quá mức và các áp lực do nhân loại gây ra, bao gồm cả biến đổi khí hậu khiến nước biển ấm lên. Một phần tư số loài cá mập còn tồn tại đến ngày nay đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

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Từ khóa:   cá mập những kẻ săn mồi đại dương nguy cơ tuyệt chủng ở đại dương

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