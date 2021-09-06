So sánh ‘cậu nhỏ’ trong lúc say rượu, không chấp nhận thua cuộc, người đàn ông đã làm chuyện chẳng thể ngờ với người bạn thân

Sau khi so sánh “cậu nhỏ”, người đàn ông thua cuộc không chấp nhận nổi kết quả này nên đã tấn công người bạn lâu năm của mình.
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Hai người đàn ông Nga là bạn của nhau suốt nhiều năm, trong lúc phấn khích cả hai quyết định so sánh xem “cậu nhỏ” của ai lớn hơn. Vậy nhưng cuối cùng người đàn ông thua cuộc lại không chấp nhận nổi kết quả này, anh ta lấy rìu và tấn công dương vật của người bạn thân.
Theo thông tin trên Daily Star, một người đàn ông 52 tuổi đến từ Bashkortostan, Nga đã uống rượu với một người bạn 47 tuổi của mình. Khi đã ngà ngà say, cả hai đột nhiên thử thách và quyết định so sánh xem bộ phận sinh dục của ai dài hơn. Vậy nhưng sự việc này vô tình lại gây ra tai họa cho cả hai.
Người đàn ông 52 tuổi không hài lòng với chiều dài “cậu nhỏ” của mình, trong cơn tức giận anh ta đã lấy rìu chặt đứt “cậu nhỏ” của người bạn thân. Nạn nhân quá đau đớn nên đã gục xuống rồi la hét. Sau khi nghe tiếng động, người hàng xóm vội gọi điện báo cảnh sát, lúc này sự việc mới được phơi bày.
Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó, nhưng khi tỉnh táo người đàn ông này vô cùng hoảng hốt với hành vi phạm tội của mình. Rất có thể người đàn ông chém đứt của quý của bạn sẽ phải đối mặt với mức án 8 năm tù nếu bị kết án.