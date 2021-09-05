Vô tình nhìn thấy một xác chết trong lúc đi bơi, chàng trai vội vàng báo cảnh sát và ngã ngửa sau khi phát hiện sự tình

Thế giới 05/09/2021 22:28

Trong lúc chuẩn bị xuống bơi, chàng trai phát hiện một xác chết ở bên bờ biển nên đã vội vàng gọi điện báo cảnh sát.

Tháng 8 thời tiết oi bức, sau một tuần làm việc bận rộn, Tiểu Trương và những người bạn đã tổ chức một chuyến đi biển để thư giãn. Ban ngày có thể tắm biển ban đêm có thể nướng thịt vô cùng thích thú. Vậy nhưng Tiểu Trương chẳng thể ngờ rằng chuyến đi này đã để lại cho anh một kỷ niệm vô cùng khó phai.

xac chet 1
 Tiểu Trương và những người bạn của mình đã tổ chức một chuyến đi biển đầy ý nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Khi Tiểu Trương và các bạn đến bãi biển, mọi người tìm một nơi để thay đồ và chuẩn bị xuống bơi. Lúc này, Tiểu Trương nhìn thấy trên bãi biển dường như có một người đang nằm. Nhìn từ xa rất giống một xác chết, không suy nghĩ nhiều chàng trai vội gọi điện báo cảnh sát.

Ngay sau đó anh chạy đến bên xác chết này và phát hiện ra rằng thứ mà anh nhìn thấy trên bờ biển thực chất là một trò chơi khăm của mội ai đó. Người này đã cố ý dùng cát đắp thành hình người, sau đó lấy rong biển để giả làm tóc. Đứng từ xa nhìn không khác gì một xác chết, khiến người khác vô cùng sợ hãi.

xac chet 2
 'Tác phẩm' này đã khiến Tiểu Trương tưởng nhầm là xác chết và gọi điện báo cảnh sát

Đúng lúc này cảnh sát cũng có mặt ở hiện trường và hỏi Tiểu Trương xác chết ở đâu, cậu thanh niên trình bày mọi việc với cảnh sát. Anh giải thích rằng nhìn từ xa quá giống với xác chết, chưa kịp kiểm tra anh đã vội vàng báo cảnh sát sau đó chạy đến để xem người đó còn sống hay đã chết. Vậy nhưng khi tới gần thì phát hiện đây chỉ là một “tác phẩm” do ai đó tạo ra mà thôi. Cảnh sát đến kiểm tra và cũng thấy nó quá giống với người thật nên không nỡ trách Tiểu Trương.

Từng bị bắt nạt suốt thời còn đi học vì một đặc điểm, khi trưởng thành lại trở thành tài sản vô giá của hot girl mạng

Từng bị bắt nạt suốt thời còn đi học vì một đặc điểm, khi trưởng thành lại trở thành tài sản vô giá của hot girl mạng

Một hot girl mạng đã lập kỷ lục Guinness thế giới vào tháng 7 năm nay nhờ một đặc điểm mà cô từng bị bắt nạt suốt thời đi học.

Xem thêm
Từ khóa:   báo cảnh sát có mặt ở hiện trường vô cùng sợ hãi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 3 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích