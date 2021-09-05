Trong lúc chuẩn bị xuống bơi, chàng trai phát hiện một xác chết ở bên bờ biển nên đã vội vàng gọi điện báo cảnh sát.

Tháng 8 thời tiết oi bức, sau một tuần làm việc bận rộn, Tiểu Trương và những người bạn đã tổ chức một chuyến đi biển để thư giãn. Ban ngày có thể tắm biển ban đêm có thể nướng thịt vô cùng thích thú. Vậy nhưng Tiểu Trương chẳng thể ngờ rằng chuyến đi này đã để lại cho anh một kỷ niệm vô cùng khó phai.

Tiểu Trương và những người bạn của mình đã tổ chức một chuyến đi biển đầy ý nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Khi Tiểu Trương và các bạn đến bãi biển, mọi người tìm một nơi để thay đồ và chuẩn bị xuống bơi. Lúc này, Tiểu Trương nhìn thấy trên bãi biển dường như có một người đang nằm. Nhìn từ xa rất giống một xác chết, không suy nghĩ nhiều chàng trai vội gọi điện báo cảnh sát.

Ngay sau đó anh chạy đến bên xác chết này và phát hiện ra rằng thứ mà anh nhìn thấy trên bờ biển thực chất là một trò chơi khăm của mội ai đó. Người này đã cố ý dùng cát đắp thành hình người, sau đó lấy rong biển để giả làm tóc. Đứng từ xa nhìn không khác gì một xác chết, khiến người khác vô cùng sợ hãi.

'Tác phẩm' này đã khiến Tiểu Trương tưởng nhầm là xác chết và gọi điện báo cảnh sát

Đúng lúc này cảnh sát cũng có mặt ở hiện trường và hỏi Tiểu Trương xác chết ở đâu, cậu thanh niên trình bày mọi việc với cảnh sát. Anh giải thích rằng nhìn từ xa quá giống với xác chết, chưa kịp kiểm tra anh đã vội vàng báo cảnh sát sau đó chạy đến để xem người đó còn sống hay đã chết. Vậy nhưng khi tới gần thì phát hiện đây chỉ là một “tác phẩm” do ai đó tạo ra mà thôi. Cảnh sát đến kiểm tra và cũng thấy nó quá giống với người thật nên không nỡ trách Tiểu Trương.

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