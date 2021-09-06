Một sự việc gây sốc xảy ra tại Trung Quốc khi một bé gái 4 tuổi trèo từ tầng 20 xuống tầng 18 và may mắn được cứu sống.

Theo 163, vào lúc 18 giờ 17 phút ngày 4/9 đội cứu hỏa Hoàng Thạch nhận được tin báo của người dân, một bé gái 4 tuổi sống tại một khu dân cư trèo ra ngoài lưới bảo vệ. Sau đó trèo từ tầng 20 xuống tầng 18 và đang được người dân giữ lại bên ngoài lưới chống trộm đợi đội cứu hỏa đến giải cứu.

Bé gái 4 tuổi leo từ tầng 20 xuống tầng 18 và đã được những người tầng dưới giữ lại qua lớp lưới chống trộm

Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường thì phát hiện bé gái đang được chủ hộ tầng 18 và vài thanh niên khác đang giữ lấy bé qua lớp lưới chống trộm, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Sau đó, đội cứu hộ cẩn thận cắt lớp lưới chống trộm và giải cứu thành công bé gái 4 tuổi. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa giờ đồng hồ, những ai chứng kiến đều run rẩy vì quá nguy hiểm.

Sau khi đội cứu hộ cắt lưới chống trộm đã giải cứu thành công bé gái 4 tuổi

Mẹ của bé gái cho biết, bé gái năm nay 4 tuổi rưỡi, khi xảy ra sự việc người mẹ có việc và đi ra ngoài hơn 10 phút nên đã khóa trái cửa. Khi đó bé gái đang xem tivi ở trong nhà. Có lẽ phải ở nhà nhà một mình nên sợ hãi, bé gái trèo qua lỗ lưới chống trộm bị hỏng ngoài ban công rồi leo dọc từ tầng 20 xuống tầng 18. May mắn thay, vào thời điểm đó những người ở tầng 18 nghe tiếng động bên ngoài cửa sổ nên đã lao ra giữ lấy cháu bé.

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