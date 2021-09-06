Lùm xùm vụ bạn trai chuyển giới 'bắt cá hai tay' chưa dứt, Miko Lan Trinh lại bị trợ lý cũ tiết lộ về đời tư

Sau hàng loạt những màn "đấu tố" căng thẳng thì vụ việc lùm xùm tình ái của Miko Lan Trinh và người yêu chuyển giới vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Trước đó, Kenji bị một cô gái tự xưng là người yêu cũ tố "bắt cá 2 tay", nhưng, ngay lập tức, Kenji đã phủ nhận toàn bộ thông tin mà cô gái kia đưa ra. Đồng thời, anh chàng còn tung loạt bằng chứng cho thấy cả 2 chỉ dừng lại ở quan hệ trợ lý không hơn không kém.

Song song đó, trên mạng xã hội còn có không ít những thông tin lan truyền rằng Miko Lan Trinh từng là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm giữa bạn trai chuyển giới và tình cũ. Tuy nhiên, trước "sóng gió" dư luận, nữ ca sĩ và bạn trai chuyển giới vẫn đăng tải những hình ảnh "tình bể bình" và chứng minh rằng cặp đôi đang vô cùng hạnh phúc.

Vào ngày 5/9 mới đây, Miko Lan Trinh đã "mượn" tài khoản của bạn trai để chia sẻ về việc bị trợ lý cũ đe dọa và xúc phạm danh dự của mình: "Cầu cứu, bạn tên N.K.L. quê ở Bảo Lộc. Bạn từng là trợ lý và FWB mình trong một thời gian ngắn, cho bạn ở nhờ nhà vì bạn nói bị người nhà đuổi. Nhưng khi thấy những dấu hiệu thần kinh, bất thường ở bạn ngày một nặng và nhiều hơn, mình đã tìm cách thoát khỏi con người này.

Sau hơn 1 năm, bạn quay lại và vẫn liên tục đe dọa, bôi bác xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mình trên mạng, cũng như tung ra rất nhiều câu chuyện bịa đặt, phát tán thông tin trên các diễn đàn, tạo group, kích dư luận... Rất nhiều người đang bị bạn dẫn dắt vì câu chuyện bạn kể và những tình tiết giả. Nhưng mọi thứ đang đi quá xa. Tính mạng của chúng mình đang bị đe dọa rồi ạ".

Miko Lan Trinh đã chia sẻ về việc bị trợ lý cũ đe dọa và xúc phạm danh dự của mình - Ảnh: FBNV

Đồng thời, cô nàng cũng nhờ sự trợ giúp của cộng đồng mạng để tìm kiếm thông tin thêm về người quản lý cũ này để để báo công an. Hiện nay, Miko Lan Trinh luôn được khán giả quan tâm. Đặc biệt là sau khi cô công khai mối tình với người yêu chuyển giới.