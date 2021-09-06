Lùm xùm vụ bạn trai chuyển giới 'bắt cá hai tay' chưa dứt, Miko Lan Trinh lại bị trợ lý cũ tiết lộ về đời tư

Sao Việt 06/09/2021 12:48

Ồn ào về chuyện tình ái của bạn trai chuyển giới chưa hồi kết, Miko Lan Trinh lại bị trợ lý cũ tung tin đồn thất thiệt, xúc phạm danh dự và nhân phẩm.

Sau hàng loạt những màn "đấu tố" căng thẳng thì vụ việc lùm xùm tình ái của Miko Lan Trinh và người yêu chuyển giới vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Trước đó, Kenji bị một cô gái tự xưng là người yêu cũ tố "bắt cá 2 tay", nhưng, ngay lập tức, Kenji đã phủ nhận toàn bộ thông tin mà cô gái kia đưa ra. Đồng thời, anh chàng còn tung loạt bằng chứng cho thấy cả 2 chỉ dừng lại ở quan hệ trợ lý không hơn không kém.

Song song đó, trên mạng xã hội còn có không ít những thông tin lan truyền rằng Miko Lan Trinh từng là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm giữa bạn trai chuyển giới và tình cũ. Tuy nhiên, trước "sóng gió" dư luận, nữ ca sĩ và bạn trai chuyển giới vẫn đăng tải những hình ảnh "tình bể bình" và chứng minh rằng cặp đôi đang vô cùng hạnh phúc.

Miko Lan Trinh
Tình cảm của Miko Lan Trinh và Kenji vẫn mặn nồng sau loạt lùm xùm tình cảm - Ảnh: FBNV

Vào ngày 5/9 mới đây, Miko Lan Trinh đã "mượn" tài khoản của bạn trai để chia sẻ về việc bị trợ lý cũ đe dọa và xúc phạm danh dự của mình: "Cầu cứu, bạn tên N.K.L. quê ở Bảo Lộc. Bạn từng là trợ lý và FWB mình trong một thời gian ngắn, cho bạn ở nhờ nhà vì bạn nói bị người nhà đuổi. Nhưng khi thấy những dấu hiệu thần kinh, bất thường ở bạn ngày một nặng và nhiều hơn, mình đã tìm cách thoát khỏi con người này.

Sau hơn 1 năm, bạn quay lại và vẫn liên tục đe dọa, bôi bác xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mình trên mạng, cũng như tung ra rất nhiều câu chuyện bịa đặt, phát tán thông tin trên các diễn đàn, tạo group, kích dư luận... Rất nhiều người đang bị bạn dẫn dắt vì câu chuyện bạn kể và những tình tiết giả. Nhưng mọi thứ đang đi quá xa. Tính mạng của chúng mình đang bị đe dọa rồi ạ".

Miko Lan Trinh 1
Miko Lan Trinh đã chia sẻ về việc bị trợ lý cũ đe dọa và xúc phạm danh dự của mình - Ảnh: FBNV

Đồng thời, cô nàng cũng nhờ sự trợ giúp của cộng đồng mạng để tìm kiếm thông tin thêm về người quản lý cũ này để để báo công an. Hiện nay, Miko Lan Trinh luôn được khán giả quan tâm. Đặc biệt là sau khi cô công khai mối tình với người yêu chuyển giới. 

Ngỡ ngàng trước thú cưng đắt đỏ của dàn sao Việt: 'người bạn có lông' của Bảo Anh lên đến cả nửa tỷ đồng

Ngỡ ngàng trước thú cưng đắt đỏ của dàn sao Việt: 'người bạn có lông' của Bảo Anh lên đến cả nửa tỷ đồng

Xuất phát từ tình yêu thương động vật, nhiều nghệ sĩ Việt không ngần ngại thể hiện độ “chịu chơi” khi họ sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để sở hữu những thú cưng đắt đỏ và xa xỉ.

Xem thêm
Từ khóa:   Miko Lan Trinh quản lý Miko Lan Trinh lùm xù chuyện tình ái

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 3 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"