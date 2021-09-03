Những cặp đôi 'chị - em' trai tài gái sắc viên mãn nhất của showbiz Việt: cặp thì hai con kháu khỉnh, đôi thì chuẩn bị đón con đầu lòng

Trong tình yêu, tuổi tác là điều không còn quan trọng nữa khi có những mối tình "chị ơi, anh yêu em" ngay trong Vbiz. Điển hình như các cặp đôi Trấn Thành - Hari Won, Khởi My - Kevin Khánh , Khánh Thi - Phan Hiển, Diệu Nhi - Anh Tú. Các cặp đôi không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh tình tứ và hạnh phúc ngập tràn trên trang cá nhân của mình.

Khi câu chuyện tình yêu của Trấn Thành - Hari Won vừa mới "chớm nở", công chúng luôn dồn sự chú ý và quan tâm đến cả hai. Vậy nên, mối tình "chị - em" này đã trở thành một chủ đề bàn tán trong suốt một thời gian trên mạng xã hội. Mặc dù cặp đôi nhận khá nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhưng cặp đôi vẫn công khai thân mật trước công chúng và quyết định tiến đến hôn nhân vào năm 2016.

Hiện tại, cặp đôi "trai tài gái sắc" này khiến không ít người ghen tị bởi họ không ngần ngại thể hiện tình cảm chân thành, chia sẻ các khoảnh khắc hài hước và đáng yêu trên trang cá nhân của mình.

Khởi My - Kelvin Khánh

Sau khi hợp tác trong dự án âm nhạc “Gửi cho anh” vào năm 2013, Khởi My và Kevin Khánh luôn được người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền" và mong muốn sớm thành một đôi ở ngoài đời. Suốt một thời gian dài, cặp đôi hợp tác chung với nhau qua các dự án và một mực phủ nhận chuyện hẹn hò. Song, cặp đôi bất ngờ thông báo kết hôn trước sự ngỡ ngàng và chúc mừng của khán giả.

Sau khi kết hôn cùng Kelvin Khánh, Khởi My quyết định tạm gác lại sự nghiệp ca hát để vun vén gia đình và trở thành một "hot streamer" với số người xem đông đảo trên mạng xã hội. Dù đã kết hôn được hơn 3 năm, nhưng cả hai tạm thời chưa tính đến chuyện con cái.

Khánh Thi - Phan Hiển

Đây là cặp đôi "cô - trò" nổi đình, nổi đám trong showbiz Việt. Khánh Thi là một kiện tướng Dance Sports vừa xinh đẹp vừa tài năng. Song, cô nàng đã chính thức tìm được "một nửa" lý tưởng của mình với cậu học trò Phan Hiển.

Tuy nhiên, khoảng cách 12 tuổi của cặp đôi đã nhậnn không ít "gạch đá" của công chúng và sự phản đối gay gắt từ phá gia đình. Song, trải qua những sóng gió, cặp đôi cuối cùng cũng đã đến được với nhau bằng tình yêu chân thành. Hiện tại, Khánh Thi và Phan Hiển đã có một cuộc sống viên mãn và tràn đầy hạnh phúc cùng với hai em bé đáng yêu và kháu khỉnh.

Diệu Nhi - Anh Tú

Được biết, sân khấu Thế giới trẻ chính là nơi Diệu Nhi và Anh Tú gặp gỡ và dành tình cảm cho nhau. Dù Anh Tú kém bạn gái 2 tuổi, nhưng cặp đôi rất được đông đảo người hâm mộ ủng hộ và quan tâm. Tuy nhiên hai người khá kín tiếng và ít phô trương về chuyện tình cảm trên mạng xã hội dù đã quen nhau hơn 6 năm.

Mới đây, vào ngày 20/8/2021, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin Diệu Nhi đã sinh con. Nữ diễn viên cùng bạn trai lộ hình ảnh đi khám thai và một số khoảnh khắc bụng bầu của cô cũng được đưa ra làm bằng chứng. Hiện tại, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng về tin đồn đã bí mật chào đón em bé đầu lòng.