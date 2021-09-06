Ngỡ ngàng trước thú cưng đắt đỏ của dàn sao Việt: 'người bạn có lông' của Bảo Anh lên đến cả nửa tỷ đồng

Không chỉ là những người nổi tiếng, những nghệ sĩ Vbiz còn là những đai gia thực thụ. Họ không những sở hữu cuộc sống ngập tràn đồ hiệu, siêu xe, biệt thự mà còn có những thú chơi và giải trí vô cùng xa xỉ. Trong đó, có những nghệ sĩ chi hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng để "tậu" cho mình những con thú cưng siêu đắt đỏ và hiếm có. Cùng điểm qua các sao đang nuôi và chăm sóc những chú thú cưng đắt đỏ nhất trong showbiz Việt.

Tuy làm dâu trong trong gia đình giàu có, nhưng người đẹp khá kín tiếng, không khoe khoang và vô cùng giản dị. Đặc biệt là những hình ảnh dung dị, những khoảnh khắc yên bình của cô nàng bên hai chú cún Molly và April khiến người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi.

Khi nhắc đến những sao Việt sở hữu thú cưng đắt đỏ nhất Vbiz, người ta không thể không kể đến con dâu nhà hào môn - Tăng Thanh Hà. Dù không thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật, nhưng người đẹp vẫn luôn được công chúng chú ý và quan tâm hết mức.

Được biết, Molly và April thuộc giống Lab – 1 giống chó săn phổ biến của Mỹ, có giá khoảng 40 triệu. Tuy thuộc giống loài đắt đỏ, nhưng hai chú chó rất thông minh, dễ nuôi và dễ huấn luyện. Vì quá yêu chó, người đẹp còn coi cả hai như thành viên trong gia đình khi cô nàng tự gọi mình là "mẹ" của Molly và April.

Trấn Thành

Gia đình Trấn Thành - Hariwon cũng không hề kém cạnh khi họ sở hữu cùng lúc ba chú mèo cưng, mỗi con có giá lên đến cả trăm triệu đồng. Ba chú thú cưng có tên lần lượt là Trấn Xì, Elsa và Yaua. Đây cũng là những "gương mặt vàng" của làng thú cưng khi những chú mèo này được đôi vợ chồng “lăng xê” nhiệt tình trên khắp các trang mạng xã hội.

Dựa theo chia sẻ, Trấn Xì là chú mèo đầu tiên được cặp mua từ Nga với mức giá khá đắt đỏ là 3000 đô la, tương đương với khoảng 70 triệu đồng. Trong khi đó, hai chú mèo còn lại được phỏng đoán có giá từ 40 - 90 triệu đồng tùy nguồn gốc.

Dù bận rộn với công việc nhưng cặp đôi vẫn dành nhiều thời gian để nuôi dưỡng và chăm sóc thú cưng. Bởi đối với họ, thú cưng không còn là một vật nuôi đơn thuần mà đã trở thành người bạn, người thân trong gia đình.

Khởi My - Kelvin Khánh

Đôi vợ chồng trẻ này cũng sở hữu một chú cún Choin thuộc giống Bull Pháp. Đây là giống chó thông minh và có giá thành dao động từ 2.000 - 3.000 USD, tương đương với khoảng 45 - 70 triệu đồng. Người bạn này thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả không chỉ bởi giá thành cực kỳ đắt đỏ, mà còn vẻ ngoài đáng yêu, hài hước vô cùng.

Cặp đôi còn gây ấn tượng khi tổ chức một buổi sinh nhật nho nhỏ cho chú cún thân yêu của mình. Sự đáng yêu của "người bạn có lông" này đã gần như chiếm hết spotlight của Khởi My và Kevin Khánh.

Bảo Anh

Nữ ca sĩ cũng là một trong những nghệ sĩ Vbiz dành nhiều tình yêu thương cho động vật. Được biết, mèo cưng của cô nàng có tên Cartier, thuộc giống Serval (Linh miêu đồng cỏ). Và để sở hữu được chú linh miêu quý hiếm này, nữ ca sĩ đã phải chi ước tính khoảng 300.000 - 500.000 triệu đồng.

Đây là giống mèo hoang dã nên Cartier có những đặc điểm giống hệt như một con báo đốm như thân hình mảnh dẻ, đôi tai lớn, đầu nhỏ, chân dài và bộ lông màu vàng kim vô cùng ấn tượng. Ngoài chú linh miêu đắt đỏ này, người đẹp 9x còn nuôi một bé mèo chân ngắm khác tên Salonpas. Người bạn này đã từng được lên máy bay hạng thương gia đi cùng cô nàng trong chuyến công tác gần đây.