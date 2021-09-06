Thêm một nam ca sĩ mắc covid-19 chuyển biến xấu, phải can thiệp ECMO

Nam ca sĩ phát hiện mắc Covid-19 vào đầu tháng 8. Hiện, bệnh tình chuyển biến xấu, anh phải can thiệp ECMO.

Theo thông tin của VietNamNet, ca sĩ Hà Quý xác nhận thông tin nam ca sĩ Y Jang Tuyn mắc Covid-19, hiện đang hôn mê và được đội ngũ y bác sĩ đặt ống nội khí quản, lọc máu, chạy máy tim phổi nhân tạo (ECMO).

Được biết, nam ca sĩ Y Jang Tuyn đã nhập viện và điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 13 khoảng 3 tuần trước. Đầu tháng 8, anh được phát hiện mắc Covid-19 nên được đưa đi cách ly tại tại trường tiểu học gần nhà nhưng Y Jang Tuyn có bệnh nền cao huyết áp.

Y Jang Tuyn dương tính với Covid-19 vào tháng 8 - Ảnh: Internet

Hai tuần đầu điều trị, sức khỏe của nam ca sĩ vẫn ổn định dù hơi khó thở. Nhưng một tuần trở lại đây, tình hình sức khoẻ có nhiều chuyển biến xấu nên anh được bác sĩ đặt ECMO (máy tim phổi nhân tạo). Khi nam ca sĩ có kết quả dương tính thì vợ và hai con của anh cũng có kết quả tương tự. Cả gia đình được cách ly tại một trường tiểu học quận 12. Sau 2 tuần điều trị, may mắn là vợ và hai con của anh đã được về nhà sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính.

Y Jang Tuyn sinh năm 1979. Anh từng đoạt được những thành tích gồm: giải ba cuộc thi Sao Mai 2001, giải ba Tiếng hát truyền hình năm 2003. Hiện tại, anh đang là biên tập viên âm nhạc của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM.

Nam ca sĩ với chất giọng đậm chất Tây Nguyên từng ghi lại dấu ấn âm nhạc qua nhiều ca khúc như Nỗi nhớ cao nguyên (2013), Chúng tôi lính hải quân (gồm các sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Hợp, 2013), Hoan ca mùa xuân (2015)... trong suốt 20 năm ca hát.

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