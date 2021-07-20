Dịch covid-19, loạt sao Việt dự định tổ chức lễ cưới đã phải hoãn lại

Hoa hậu Ngọc Hân và hôn phu đã tổ chức lễ dạm ngõ vào tháng 11 năm 2019, cả hai đã chụp ảnh cưới và dự kiến tổ chức hôn lễ vào tháng 3.2020 tuy nhiên dịch COVID-19 bùng phát đã khiến họ phải hoãn lại. Hiện tại tình hình dịch đang diễn biến hết sức phức tạp nên Ngọc Hân vẫn chưa lên được kế hoạch tổ chức, người đẹp cho biết cô sẽ thông báo tin vui vào thời điểm thích hợp.

Vừa qua Mạc Văn Khoa và Thảo Vy đã chính thức đăng ký kết hôn và chào đón con gái đầu lòng của mình. Nam diễn viên đã dự định tổ chức hôn lễ vào năm 2020 nhưng lại trúng thời điểm dịch COVID - 19 tiếp tục bùng phát, sau đó tình hình dịch có lắng xuống nhưng Khánh Vy mang bầu nên cả hai quyết định hoãn lại đám cưới cho đến khi nào mọi thứ ổn định hơn.

Diễn viên Mạc Văn Khoa và vợ - Ảnh: Internet

Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh

Sau một năm công khai yêu nhau, vào cuối năm 2018 Phan Mạnh Quỳnh đã cầu hôn bạn gái Khánh Vy. Hôn lễ của vợ chồng nam ca sĩ được tổ chức theo nghi lễ Công giáo vào ngày 16.4 vừa qua tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, Nghệ An với sự có mặt đầy đủ của 2 bên gia đình và bà con gần xa. Theo kế hoạch, cặp đôi sẽ tiếp tục làm lễ cưới ở TP.HCM vào ngày 7.5 nhưng đã phải hoãn lại vì dịch COVID - 19.

Đám cưới của Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy tại quê nhà - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ chia sẻ: “Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và công cuộc phòng chống dịch của cộng đồng, vợ chồng Quỳnh Vy quyết định dời lịch cưới tại TP.HCM. Dù rất tiếc và buồn vì hai vợ chồng đã và đang chuẩn bị rất nhiều cho sự kiện quan trọng lần này, nhưng vẫn phải đưa ra quyết định để đảm bảo an toàn cho mọi người và để mọi người sớm sắp xếp được lịch cá nhân".