Quế Vân bất ngờ khiến cư dân mạng "dậy sóng" với những hình ảnh trang điểm kỹ càng và diện áo "phong phanh" trên trang cá nhân.

Quế Vân là một ca sĩ, người mẫu khá nổi tiếng trong Vbiz. Sau khi "lên xe hoa", cô nàng sinh năm 1982 này quyết định rút khỏi con đường nghệ thuật và tập trung cho công việc kinh doanh của mình. Mới đây, người đẹp đã "vượt cạn" thành công và chào đón quý tử thứ 3 bằng phương pháp sinh thường. Quý tử thứ ba của Quế Vân đã cứng cáp sau 7 ngày về nhà - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, sau khi sinh xong, chân dài gốc Hà Nội này không hề "ở cữ" như các mẹ bỉm khác. Ngược lại, cô nàng còn trang điểm kĩ càng, diện áo hở "phong phanh" khoe khéo vòng một căng tràn của mình trên trang mạng xã hội. Cô nàng đăng tải hình ảnh "hở bạo" kèm nội dung như sau: "Em Wu' ở nhà với bà vú, mẹ trốn em tí đây! Yêu em".

Quế Vân 'hở bạo' trong loạt ảnh mới đây trên trang cá nhân của mình - Ảnh: FBNV Sau khi đăng tải những hình ảnh này lên trang cá nhân, Quế Vân nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều ở dưới phần bình luận. Có nhiều người không ngớt lời cảm thán và ngưỡng mộ vẻ đẹp sau sinh của cô nàng. Một số khác cho rằng mẹ bỉm không nên diện đồ hở táo bạo như vậy và hết sức thận trọng ngay sau khi sinh con. Người mẫu Kỳ Hân vốn rất thân thiết với Quế Vân này cũng nhanh chóng lên tiếng: "Mới đẻ đó, đừng có trang điểm, mặc kín kín giùm cái, không sau này lại kêu khổ". Đáp lại lời khuyên nhủ của chân dài này, bà mẹ ba con lại khá thoải mái: "Dân chơi sợ gì mưa rơi".

Kỳ Hân nhắc nhở người chị mới sinh của mình - Ảnh: chụp màn hình Được biết, mẹ bỉm 'dân chơi' này đã thông báo ra viện ngay sau khi sinh con được 1 ngày. Thay vì cần người giúp đỡ, cô nàng đã tự lái xe về nhà và chủ động trong mọi việc.

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