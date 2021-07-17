3 cặp đôi Vbiz Việt đóng chung MV gặp "phản ứng hóa học" liền về chung một nhà, sở hữu những bất động sản tiền tỷ

Sao Việt 17/07/2021 06:00

Ba cặp đôi đều nên duyên với nhau từ MV ca nhạc và sau một thời gian dài tìm hiểu họ đã về chung một nhà. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn khiến nhiều người phải ghen tị.

Hồ Ngọc Hà – Kim Lý

Năm 2017 cả hai có duyên đóng chung một MV “Cả một trời thương nhớ” cả hai tạo ngay một hiệu ứng hóa học khi trao cho nhau những nụ hôn say đắm, cảnh nóng táo bạo. Sau đó, cả hai liên tục bị giới truyền thông đặt nghi vấn là đang hẹn hò.

3 cặp đôi Vbiz Việt đóng chung MV gặp 'phản ứng hóa học' liền về chung một nhà, sở hữu những bất động sản tiền tỷ - Ảnh 1
Phản ứng hóa học của cả hai trong MV "Cả một trời thương nhớ". Ảnh: Internet

Sau nhiều lần bắt gặp tình tứ bên nhau, cặp đôi chính thức công khai chuyện hèn hò vào tháng 11/2017. Khi nữ ca sĩ công khai bức ảnh hôn đắm đuối Kim Lý trên trang cá nhân. Hậu những công khai chuyện tình cảm cả hai đã thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau khiến nhiều người vui mừng và chúc phúc cho cặp đôi. Cả hai thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch chảnh hay đi dự sự kiện cùng nhau. Nhanh chóng trở thành cặp đôi hot nhất showbiz.

3 cặp đôi Vbiz Việt đóng chung MV gặp 'phản ứng hóa học' liền về chung một nhà, sở hữu những bất động sản tiền tỷ - Ảnh 2
Sau khi công khai cả hai đã có khoảng thời gian vô tư đăng ảnh tình tứ. Ảnh: Internet
3 cặp đôi Vbiz Việt đóng chung MV gặp 'phản ứng hóa học' liền về chung một nhà, sở hữu những bất động sản tiền tỷ - Ảnh 3
Cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Ảnh: Internet
3 cặp đôi Vbiz Việt đóng chung MV gặp 'phản ứng hóa học' liền về chung một nhà, sở hữu những bất động sản tiền tỷ - Ảnh 4
Hà Hồ xúc động khí Kim Lý cầu hôn cô ngay tại bệnh viện. Ảnh: Internet

Sau 3 năm yêu nhau mặn nồng, Hồ Ngọc Hà mang song thai đây cũng là minh chứng cho chuyện tình đẹp của họ. Tháng 11/2020, Hà Hồ hạ sinh hai nhóc tỳ là Lisa và Leon. Mấy ngày sau tại bệnh viện nữ ca sĩ đã vỡ òa cảm xúc khi Kim Lý cầu hôn cô. Cặp đội nhận được nhiều lời chúc từ người thân, bạn bè và người hâm mộ.

3 cặp đôi Vbiz Việt đóng chung MV gặp 'phản ứng hóa học' liền về chung một nhà, sở hữu những bất động sản tiền tỷ - Ảnh 5
Leon và Lisa. Ảnh: Internet

Dù đã có gia đình riêng nhưng cặp đôi luôn dành tình yêu, sự quan tâm chăm sóc cho Subeo (con riêng của Hồ Ngọc Hà). Ngày 27/6/2021, nữ ca sĩ bất ngờ tung ảnh cưới và video kỷ niệm 4 năm bên nhau của cả hai.

3 cặp đôi Vbiz Việt đóng chung MV gặp 'phản ứng hóa học' liền về chung một nhà, sở hữu những bất động sản tiền tỷ - Ảnh 6
Cả hai luôn dành tình yêu cho cậu con trai riêng của Hà Hồ. Ảnh: Internet

Khởi My – Kelvin Khánh

Cả hai bắt đầu quen nhau từ năm 2013 khi cùng đóng chung MV “Gửi cho anh”. Đến năm 2017 thì cả hai công khai đính hôn và tổ chức đám cưới với sự tham gia của 20 khách mời thân thiết. Chuyện tình chị em của Khởi My và Kelvin Khánh nhận được rất nhiều lời chúc phúc, ủng hộ của công chúng bởi quá đáng yêu và xứng đôi.

3 cặp đôi Vbiz Việt đóng chung MV gặp 'phản ứng hóa học' liền về chung một nhà, sở hữu những bất động sản tiền tỷ - Ảnh 7
Cả hai lần đầu kết hợp trong MV "Gửi cho anh". Ảnh: Internet

Sau 4 năm về chung một nhà cả hai đều mặn nồng như thuở mới yêu. Cặp đôi còn tiết lộ quyết định không sinh con và rời xa showbiz để chăm lo cho tổ ấm gia đình. Cặp đôi thường xuyên đi du lịch, chia sẻ những khoảnh khắc vui tươi và tràn đầy năng lượng trên trang cá nhân của mình. Cả hai hiện đang sống trong một căn penthouse siêu khủng, có tổng diện tích lên đến 300m2 tại TP.Hồ Chí Minh.

3 cặp đôi Vbiz Việt đóng chung MV gặp 'phản ứng hóa học' liền về chung một nhà, sở hữu những bất động sản tiền tỷ - Ảnh 8
Cả hai quyết định về chung một nhà sau khoảng thời gian bên nhau. Ảnh: Internet
3 cặp đôi Vbiz Việt đóng chung MV gặp 'phản ứng hóa học' liền về chung một nhà, sở hữu những bất động sản tiền tỷ - Ảnh 9
Rời xa showbiz cả hai chọn cuộc sống bình dị. Ảnh: Internet
3 cặp đôi Vbiz Việt đóng chung MV gặp 'phản ứng hóa học' liền về chung một nhà, sở hữu những bất động sản tiền tỷ - Ảnh 10
Khởi My được ông xã thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Ảnh: Internet
3 cặp đôi Vbiz Việt đóng chung MV gặp 'phản ứng hóa học' liền về chung một nhà, sở hữu những bất động sản tiền tỷ - Ảnh 11
Căn hộ tiền tỉ của cả hai khi về chung một nhà. Ảnh: Internet

Đông Nhi – Ông Cao Thắng

Cặp đôi đẹp nhất Vbiz chính là Đông Nhi và Ông Cao Thắng chuyện tình yêu của họ kéo dài 10 năm bên nhau và vào năm 2019 Đông Nhi chính thức được Ông Cao Thắng cầu hôn. Cả hai nên duyên khi đóng chung album đầu tay “The First Step” vào năm 2010 đến năm 2011 thì cả hai công khai đang hẹn hò. Cặp đôi nhanh chóng được mọi người ủng hộ và chúc phúc. Cả hai đều cùng nhau đồng hành trong công việc cũng như cuộc sống cá nhân.

3 cặp đôi Vbiz Việt đóng chung MV gặp 'phản ứng hóa học' liền về chung một nhà, sở hữu những bất động sản tiền tỷ - Ảnh 12
Cả hai lần đầu gặp đóng MV chung. Ảnh: Internet

Hôn lễ thế kỷ của cả hai được diễn ra trong vòng hai ngày tại một khu du lịch 5 sao nổi tiếng ở Phú Quốc, trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời thân thiết. Sau khi về chung một nhà cặp đôi liên tục đăng tải ảnh tình tứ, khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau và bên gia đình.

3 cặp đôi Vbiz Việt đóng chung MV gặp 'phản ứng hóa học' liền về chung một nhà, sở hữu những bất động sản tiền tỷ - Ảnh 13
Đông Nhi hạnh phúc khi được Ông Cao Thắng cầu hôn. Ảnh: Internet
3 cặp đôi Vbiz Việt đóng chung MV gặp 'phản ứng hóa học' liền về chung một nhà, sở hữu những bất động sản tiền tỷ - Ảnh 14
Ảnh cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Ảnh: Internet

Đến thời điểm hiện tại cả hai đã có một cô công chúa nhỏ đáng yêu cô bé tên là Winnie, tên thật là Ông Yên Nhi. Cả hai liên tục chia sẻ những hình ảnh đáng yêu, bụ bẫm của cô bé khiến fan hâm mộ không khỏi suýt xoa và muốn sinh ngay một đứa. Mới đây cả hai mới tậu căn penthouse có giá hơn 8 tỷ đồng, ngay trung tâm quận 1 TP.Hồ Chí Minh.

3 cặp đôi Vbiz Việt đóng chung MV gặp 'phản ứng hóa học' liền về chung một nhà, sở hữu những bất động sản tiền tỷ - Ảnh 15
Tiểu công chúa Winnie. Ảnh: Internet

 Chuyện tình yêu của ba cặp đôi hot nhất showbiz Việt là minh chứng cho sự cảm thông, bên nhau cùng nhau cố gắng cùng nhau chia sẻ. Để rồi, họ có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Không chỉ danh tiếng mà còn sở hữu những bất động sản tiền tỷ. 

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà - Kim Lý Khởi My - Kelvin Khánh Đông Nhi Ông Cao Thắng

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