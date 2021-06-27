Hồ Ngọc Hà và Kim Lý hé lộ ảnh cưới ngọt lịm nhân 4 năm quen nhau: ‘Mới còn ngại ngùng đùng cái thêm mấy đứa con’

Sao Việt 27/06/2021 18:19

Bộ ảnh cưới ngọt ngào của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý khiến cộng đồng mạng đều phải xuýt xoa vì "tình quá tình".

Gia đình Hồ Ngọc Hà hiện được xem là gia đình hot nhất nhì showbiz Việt vì từ bố mẹ đến các con đều thu hút sự quan tâm cực khủng của công chúng. Mới đây, trên trang cá nhân, bà mẹ ba con đã đăng tải loạt ảnh mặc váy cưới bên chú rể Kim Lý, bộ ảnh được cho là ảnh cưới của cặp đôi sau quãng thời gian dài giấu kín.

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'Cần một bờ vai ấm cho em ngủ say'

Cùng với bộ ảnh đầy tình cảm là những dòng chia sẻ ngọt ngào gửi đến người thương. Hà Hồ bày tỏ thời gian trôi qua quá nhanh, mới đây còn ngại ngùng mà giờ đã là những ông bố bà mẹ bỉm sửa. Đồng thời, giọng ca "Cả một trời thương nhớ" cũng mong muốn sẽ cùng Kim Lý nắm tay nhau thật lâu hơn nữa trong chặng đường phía trước:

"Thời gian trôi nhanh thiệt, mới còn ngại ngùng đùng cái thêm mấy đứa con. Hai đứa mình vẫn cười, vẫn trò chuyện, vẫn thương và chia sẻ mọi thứ, cần thế thôi là đủ. Chúc cho chúng ta thật nhiều sức khoẻ, vì đó là thứ mà trước khi đi ngủ anh và em vẫn thường nắm tay cùng cầu nguyện."

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Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ cô là người ghét hôn nhân nhưng không ai dám nói trước về ngày mai. Có vẻ như nữ ca sĩ đã tìm thấy bến đỗ bình yên khi bên cạnh Kim Lý để bỏ qua hết những rào cản trong mình
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Khung cảnh đẹp như mơ, dù chỉ là ảnh trắng đen

Bộ ảnh của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được thực hiện theo gam màu đen trắng chủ đạo bởi nhiếp ảnh gia Tang Tang và trang phục của NTK Nguyễn Công Trí. Nhìn những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi, nhiều khán giả không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Dưới bài đăng, nhiều bạn bè và người hâm mộ nữ ca sĩ đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi chứng kiến một tình yêu đẹp như Hà Hồ - Kim Lý. Bài đăng cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng.

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Ảnh trắng đen nhưng nụ cười hạnh phúc của cặp đôi vẫn luôn tỏa sáng và ấm lòng người
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'Cần một bờ vai ấm cho em ngủ say - 4 năm nay em ngủ như nghé, nghĩa là anh cho em bình yên'

Được biết Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bén duyên từ MV "Cả một trời thương nhớ" vào năm 2017. Đến tháng 11/2020, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà chào đón cặp song sinh Leon và Lisa sau hơn 3 năm bên nhau. Chưa chính thức tổ chức đám cưới nhưng cả hai đã đăng kí kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp. Ngay sau khi Hồ Ngọc Hà sinh con vào năm ngoái, Kim Lý đã quỳ gối cầu hôn cô đầy xúc động. Người hâm mộ đang mong ngóng một đám cưới giữa cặp đôi sẽ sớm diễn ra trong tương lai gần.

 Ảnh: FBNV

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