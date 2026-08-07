Phát hiện vợ ngoại tình với nam thanh niên 26 tuổi, chồng làm điều không ai ngờ

Người đàn ông và vợ có với nhau 5 người con, nhưng cô vợ bất ngờ phải lòng nam thanh niên 26 tuổi. Người phụ nữ cùng nhân tình rời nhà đi khoảng 2 tháng trước nhưng sau đó đã quay trở lại do được các thành viên trong gia đình thuyết phục. Bất ngờ nhất là người chồng đã tổ chức hôn lễ cho vợ và nhân tình.

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