Quế Vân tự nhận là mỹ nhân 'phẫu thuật' nhiều nhất Việt Nam, tính soán ngôi 'nữ hoàng dao kéo' của Phi Thanh Vân?

Sao Việt 16/07/2021 20:06

Chia sẻ mới đây của Quế Vân trên trang cá nhân đang gây nhiều chú ý từ phía cư dân mạng.

Mặc dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz nhưng cái tên Quế Vân vẫn gây nhiều chú ý sau hàng loạt chuyện thị phi. Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp còn gây sốc hơn khi tự hào "khoe" mình là người phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nhất Việt Nam. Quế Vân là một trong số ít sao Việt dám công khai đã đụng chạm dao kéo trên gương mặt, trước đây, cô cũng từng tự tin khoe ảnh băng bó khi đang trong quá trình trùng tu nhan sắc.

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Quế Vân tự nhận mình là người phẫu thuật nhiều nhất Việt Nam - Ảnh: Chụp màn hình

Vốn sở hữu gương mặt và body thu hút ánh nhìn, vào những năm 2000, Quế Vân từng hoạt động với vai trò người mẫu. Sau đó, người đẹp còn lấn sân qua con đường ca hát. Với nhan sắc hiện tại, nữ ca sĩ cảm thấy cuộc sống tích cực và tự tin hơn mặc dù sau những lần trùng tu, cô cũng nhận về không ít lời bàn tán từ dân mạng.

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Quế Vân rất hài lòng với diện mạo hiện tại của mình - Ảnh: Internet

Tính đến nay, Quế vân đã từng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật như gọt hàm, hạ gò má, bắn laser má, hút mỡ má, mở khéo mắt, độn silicon dưới mũi, xóa bọng mắt, thâm mắt,... Hiện tại, các đường nét trên gương mặt của Quế Vân thon gọn và sắc sảo hơn trước rất nhiều.

Ngoài Quế Vân, một trong những người đẹp cũng gây chú ý khi liên tục đụng chạm "dao kéo" là Phi Thanh Vân. "Nữ hoàng dao kéo" từng chia sẻ với truyền thông đã can thiệp nhiều lần cả 3 vòng của mình: "Vân nâng cấp vòng một từ 250cc lên khoảng 380 - 400cc. Vòng eo của Vân hiện tại cũng rất nhỏ, khoảng cỡ 60 - 70cm nhưng Vân sẽ làm vòng eo con kiến thắt lại nhỏ xíu. Vân cũng sẽ nâng cấp vòng 3 với con số may mắn 360cc..."

Ngoài ra, "nữ hoàng dao kéo" cũng từng chia sẻ đã bỏ ra số tiền lên đến vài tỷ đồng để làm đẹp. Riêng chi phí hút mỡ bụng là 80 triệu đồng, tạo thành bụng mất 55 triệu đồng, hút mỡ đùi hết 60 triệu đồng và thu nhỏ nhũ hoa mất khoảng 6.000 USD (tương đương 120 triệu đồng). Ngoài gương mặt, cô còn phẫu thuật cấy mỡ mông, đặt túi độn giá 165 triệu đồng.

Quế Vân tự nhận là mỹ nhân 'phẫu thuật' nhiều nhất Việt Nam, tính soán ngôi 'nữ hoàng dao kéo' của Phi Thanh Vân? - Ảnh 4
Phi Thanh Vân từng nhiều lần tiết lộ chuyện 'dao kéo' - Ảnh: Internet
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Quế Vân không ngần ngại công khai hình ảnh quá trình trùng tu nhan sắc của mình - Ảnh: FBNV
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Để có được đường nét gương mặt sắc sảo như hiện tại, Quế Vân đã trải qua không ít ca đụng chạm 'dao kéo' - Ảnh: Internet
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