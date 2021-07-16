Quế Vân tự nhận là mỹ nhân 'phẫu thuật' nhiều nhất Việt Nam, tính soán ngôi 'nữ hoàng dao kéo' của Phi Thanh Vân?

Mặc dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz nhưng cái tên Quế Vân vẫn gây nhiều chú ý sau hàng loạt chuyện thị phi. Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp còn gây sốc hơn khi tự hào "khoe" mình là người phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nhất Việt Nam. Quế Vân là một trong số ít sao Việt dám công khai đã đụng chạm dao kéo trên gương mặt, trước đây, cô cũng từng tự tin khoe ảnh băng bó khi đang trong quá trình trùng tu nhan sắc.

Quế Vân tự nhận mình là người phẫu thuật nhiều nhất Việt Nam - Ảnh: Chụp màn hình

Vốn sở hữu gương mặt và body thu hút ánh nhìn, vào những năm 2000, Quế Vân từng hoạt động với vai trò người mẫu. Sau đó, người đẹp còn lấn sân qua con đường ca hát. Với nhan sắc hiện tại, nữ ca sĩ cảm thấy cuộc sống tích cực và tự tin hơn mặc dù sau những lần trùng tu, cô cũng nhận về không ít lời bàn tán từ dân mạng.