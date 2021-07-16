Trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ lại những phát ngôn của ca sĩ Mỹ Tâm khi nói lên những quan điểm cá nhân về việc làm từ thiện.

Thời gian qua, những câu chuyện liên quan đến các hoạt động từ thiện của người nổi tiếng khiến dân tình không khỏi tranh luận sôi nổi. Có nghệ sĩ sẽ chọn cách làm thiện nguyện công khai rầm rộ, chia sẻ trên mạng xã hội. Thế nhưng, cũng có số khác lại âm thầm thực hiện không muốn gây nhiều ồn ào, thị phi. Mới đây, dân mạng bất ngờ chia sẻ lại những phát ngôn của ca sĩ Mỹ Tâm khi nói lên những quan điểm cá nhân về việc làm từ thiện. Những phát ngôn này hiện đang nhận được sự quan tâm của nhiều người. Những phát ngôn về quan điểm làm từ thiện của Mỹ Tâm cách đây 7 năm, hiện đang được dân mạng rất quan tâm - Ảnh: Cắt từ clip Trong một chương trình truyền hình, Mỹ Tâm thẳng thắn bày tỏ rằng việc làm từ thiện phải xuất phát từ mong muốn, lòng nhân ái của bản thân, từ việc mình muốn góp sức làm đẹp cho đời chứ không phải vì là người nổi tiếng nên phải làm việc tốt để đánh bóng tên tuổi. Nữ ca sĩ bộc bạch:

"Tôi không nghĩ rằng vì mình là ca sĩ nên mình phải làm từ thiện, mà phải xuất phát từ việc bản thân muốn làm việc gì đó mỗi ngày cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Việc làm từ thiện bằng bất cứ lý do nào nhưng nếu bạn đã hành động hướng đến cộng đồng, hướng đến những người khó khăn, giúp đỡ được họ một phần nào đó thì vẫn hơn là đi đánh bóng tên tuổi bằng những việc khác. Nếu làm được việc thiện mà vừa đánh bóng được tên tuổi thì vẫn tốt hơn là mình không làm gì hết!” Mỹ Tâm là một trong những sao Việt rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Nữ ca sĩ được yêu mến bởi tính cách gần gũi, thân thiện với mọi người - Ảnh: Internet Là một trong những nghệ sĩ rất tích cực hoạt động thiện nguyện thế nhưng Mỹ Tâm luôn làm trong âm thầm, không phô trương trên mặt báo hay mạng xã hội. Bên cạnh đó, có thể thấy, trong những chuyến từ thiện, nữ ca sĩ luôn giản dị trong bộ áo thun, quần jeans. Mỹ tâm đến tận nơi, trao quà tận tay cho bà con với cử chỉ luôn ân cần, gần gũi.

Mỹ Tâm đi thăm hỏi các nghệ sĩ già, neo đơn - Ảnh: Internet Gần đây nhất, trong tình hình dịch bệnh phức tạp, Mỹ Tâm cũng âm thầm hỗ trợ quyên góp số tiền 300 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ công cuộc phòng chống dịch Covid-19. Trước đó, nữ ca sĩ cũng âm thầm gửi tặng khẩu trang và nước rửa tay cho Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM.

Mỹ Tâm công phá cột mốc '100 triệu view' đầu tiên với MV 'nhàn nhã' nhất trong sự nghiệp Tuy là MV có những cảnh quay "nhàn nhã" nhất từ trước đến nay của cô nhưng lại mang đến cho Mỹ Tâm thành tựu to lớn trong sự nghiệp của cô.

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