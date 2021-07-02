Mỹ Tâm công phá cột mốc '100 triệu view' đầu tiên với MV 'nhàn nhã' nhất trong sự nghiệp

Sao Việt 02/07/2021 18:24

Tuy là MV có những cảnh quay "nhàn nhã" nhất từ trước đến nay của cô nhưng lại mang đến cho Mỹ Tâm thành tựu to lớn trong sự nghiệp của cô.

Mơi đây, Mỹ Tâm đã đăng lên trang cá nhân của mình một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc MV Đâu Chỉ Riêng Em của cô đã đạt được cột mốc 100 triệu view trên YouTube sau hơn 3 năm phát hành. Người hâm mộ đổ xô vào chúc mừng cô rất nhiều vì đây được xem là một thành tựu lớn mà không phải ca sĩ Việt Nam nào cũng có thể đạt được.

my tam 1
Bài đăng trên trang cá nhân của Mỹ Tâm - Ảnh: Chụp màn hình
my tam 2
Đâu Chỉ Riêng Em leo lên top tìm kiếm vào ngày đầu phát hành - Ảnh: Chụp màn hình

Đâu Chỉ Riêng Em là một ca khúc được chấp bút bởi nhạc sĩ Khắc Hưng và nằm trong album "Tâm 9" của nữ ca sĩ. Vì giai điệu bài hát đặc biệt phù hợp với "Họa mi tóc nâu" nên từ khi ra mắt, MV này đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Được biết, MV này tuy chỉ là những cảnh quay cận mặt vô cùng đơn giản nhưng lại mang lại cảm xúc dạt dào, khiến người xem như được trở thành cô gái trong câu chuyện của bài hát. Cảnh khóc nức nở của Mỹ Tâm hòa vào giai điệu được đánh giá chạm đến tận đáy lòng của mọi người.

my tam 3
Mỹ Tâm là một trong số ít các ca sĩ vẫn giữ được phong độ sau nhiều năm bước chân vào showbiz - Ảnh: Internet

Một điều thú vị khác về MV này là nó vô tình trùng tên với một album của Mỹ Tâm nhưng được ra mắt cách đây tận... 15 năm. Có thể cũng vì lý do này mà MV đã mang lại cho Mỹ Tâm một cột mốc lớn trong sự nghiệp của mình.

my tam 3
Album 'Yesterday & Now' giúp Mỹ Tâm trở thành quán quân trong làng bán đĩa suốt gần 2 thập kỷ - Ảnh: Internet

Trước đây, Mỹ Tâm cũng đã từng đại một thành tích khá khủng nhưng là về lượng tiêu thụ album. Hơn 100.000 bản Yesterday & Now - album “rực rỡ” nhất trong sự nghiệp Mỹ Tâm cùng bản hit Ước gì - ghi nhận ở thời điểm cách đây 18 năm vẫn là “tường thành” chưa ai vượt qua và có lẽ phải rất lâu nữa mới bị phá bỏ.

Mỹ Tâm âm thầm ủng hộ 300 triệu đồng chống dịch COVID-19, tỉnh Bắc Giang 'ra mặt' thông báo khiến dân tình ngỡ ngàng

Mỹ Tâm âm thầm ủng hộ 300 triệu đồng chống dịch COVID-19, tỉnh Bắc Giang 'ra mặt' thông báo khiến dân tình ngỡ ngàng

Hành động đẹp của Mỹ Tâm đã được UBND tỉnh Bắc Giang gửi thư cảm ơn sâu sắc. Trước đó, nữ ca sĩ "âm thầm" gửi số tiền 300 triệu để cùng nhân dân Bắc Giang chống dịch nhưng không chia sẻ bất kỳ thông tin gì lên trang cá nhân hay Fanpage.

Xem thêm
Từ khóa:   Đâu Chỉ Riêng Em ca sĩ Mỹ Tâm Album Tâm 9

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 54 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"