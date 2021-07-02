Mỹ Tâm công phá cột mốc '100 triệu view' đầu tiên với MV 'nhàn nhã' nhất trong sự nghiệp

Tuy là MV có những cảnh quay "nhàn nhã" nhất từ trước đến nay của cô nhưng lại mang đến cho Mỹ Tâm thành tựu to lớn trong sự nghiệp của cô.
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Mơi đây, Mỹ Tâm đã đăng lên trang cá nhân của mình một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc MV Đâu Chỉ Riêng Em của cô đã đạt được cột mốc 100 triệu view trên YouTube sau hơn 3 năm phát hành. Người hâm mộ đổ xô vào chúc mừng cô rất nhiều vì đây được xem là một thành tựu lớn mà không phải ca sĩ Việt Nam nào cũng có thể đạt được.
Đâu Chỉ Riêng Em là một ca khúc được chấp bút bởi nhạc sĩ Khắc Hưng và nằm trong album "Tâm 9" của nữ ca sĩ. Vì giai điệu bài hát đặc biệt phù hợp với "Họa mi tóc nâu" nên từ khi ra mắt, MV này đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt.
Được biết, MV này tuy chỉ là những cảnh quay cận mặt vô cùng đơn giản nhưng lại mang lại cảm xúc dạt dào, khiến người xem như được trở thành cô gái trong câu chuyện của bài hát. Cảnh khóc nức nở của Mỹ Tâm hòa vào giai điệu được đánh giá chạm đến tận đáy lòng của mọi người.
Một điều thú vị khác về MV này là nó vô tình trùng tên với một album của Mỹ Tâm nhưng được ra mắt cách đây tận... 15 năm. Có thể cũng vì lý do này mà MV đã mang lại cho Mỹ Tâm một cột mốc lớn trong sự nghiệp của mình.
Trước đây, Mỹ Tâm cũng đã từng đại một thành tích khá khủng nhưng là về lượng tiêu thụ album. Hơn 100.000 bản Yesterday & Now - album “rực rỡ” nhất trong sự nghiệp Mỹ Tâm cùng bản hit Ước gì - ghi nhận ở thời điểm cách đây 18 năm vẫn là “tường thành” chưa ai vượt qua và có lẽ phải rất lâu nữa mới bị phá bỏ.