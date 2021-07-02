Mỹ Tâm công phá cột mốc '100 triệu view' đầu tiên với MV 'nhàn nhã' nhất trong sự nghiệp

Tuy là MV có những cảnh quay "nhàn nhã" nhất từ trước đến nay của cô nhưng lại mang đến cho Mỹ Tâm thành tựu to lớn trong sự nghiệp của cô.

Mơi đây, Mỹ Tâm đã đăng lên trang cá nhân của mình một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc MV Đâu Chỉ Riêng Em của cô đã đạt được cột mốc 100 triệu view trên YouTube sau hơn 3 năm phát hành. Người hâm mộ đổ xô vào chúc mừng cô rất nhiều vì đây được xem là một thành tựu lớn mà không phải ca sĩ Việt Nam nào cũng có thể đạt được.

Bài đăng trên trang cá nhân của Mỹ Tâm - Ảnh: Chụp màn hình

Đâu Chỉ Riêng Em leo lên top tìm kiếm vào ngày đầu phát hành - Ảnh: Chụp màn hình

Đâu Chỉ Riêng Em là một ca khúc được chấp bút bởi nhạc sĩ Khắc Hưng và nằm trong album "Tâm 9" của nữ ca sĩ. Vì giai điệu bài hát đặc biệt phù hợp với "Họa mi tóc nâu" nên từ khi ra mắt, MV này đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Được biết, MV này tuy chỉ là những cảnh quay cận mặt vô cùng đơn giản nhưng lại mang lại cảm xúc dạt dào, khiến người xem như được trở thành cô gái trong câu chuyện của bài hát. Cảnh khóc nức nở của Mỹ Tâm hòa vào giai điệu được đánh giá chạm đến tận đáy lòng của mọi người.

Mỹ Tâm là một trong số ít các ca sĩ vẫn giữ được phong độ sau nhiều năm bước chân vào showbiz - Ảnh: Internet

Một điều thú vị khác về MV này là nó vô tình trùng tên với một album của Mỹ Tâm nhưng được ra mắt cách đây tận... 15 năm. Có thể cũng vì lý do này mà MV đã mang lại cho Mỹ Tâm một cột mốc lớn trong sự nghiệp của mình.

Album 'Yesterday & Now' giúp Mỹ Tâm trở thành quán quân trong làng bán đĩa suốt gần 2 thập kỷ - Ảnh: Internet

Trước đây, Mỹ Tâm cũng đã từng đại một thành tích khá khủng nhưng là về lượng tiêu thụ album. Hơn 100.000 bản Yesterday & Now - album “rực rỡ” nhất trong sự nghiệp Mỹ Tâm cùng bản hit Ước gì - ghi nhận ở thời điểm cách đây 18 năm vẫn là “tường thành” chưa ai vượt qua và có lẽ phải rất lâu nữa mới bị phá bỏ.

Mỹ Tâm âm thầm ủng hộ 300 triệu đồng chống dịch COVID-19, tỉnh Bắc Giang 'ra mặt' thông báo khiến dân tình ngỡ ngàng Hành động đẹp của Mỹ Tâm đã được UBND tỉnh Bắc Giang gửi thư cảm ơn sâu sắc. Trước đó, nữ ca sĩ "âm thầm" gửi số tiền 300 triệu để cùng nhân dân Bắc Giang chống dịch nhưng không chia sẻ bất kỳ thông tin gì lên trang cá nhân hay Fanpage.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-tam-cong-pha-cot-moc-100-trieu-view-dau-tien-voi-mv-nhan-nha-nhat-trong-su-nghiep-410928.html