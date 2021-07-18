Hoài Linh có mối 'duyên ngầm' với những người phụ nữ tên Hương, đặc biệt ai cũng tài sắc vẹn toàn

Hoài Linh là một trong những nghệ sĩ rất kín tiếng về cuộc sống riêng tư. Năm 1996, nam danh hài từng kết hôn với người vợ tên Thanh Hương, quê ở Bến Tre. Sau gần 1 năm kết hôn, Hoài Linh bảo lãnh vợ sang Mỹ. Mặc dù, vợ cũ Hoài Linh không tham gia hoạt động nghệ thuật nhưng cô luôn tạo mọi điều kiện để ông xã được phát triển đam mê của mình.

Cuộc hôn nhân của nam nghệ sĩ và vợ đầu chỉ vỏn vẹn trong 14 năm và cả 2 có chung một cậu con trai. Sau này Dương Triệu Vũ cũng bật mí thêm rằng, chị dâu cũ đã có tổ ấm mới nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình anh.

Một lần hiếm hoi nhắc về vợ cũ, nam danh hài thừa nhận vợ đã hy sinh cho anh rất nhiều và bỏ ngoài tai nhiều tin đồn ác ý về anh. Hoài Linh từng chia sẻ: “Vợ tôi không làm nghệ thuật nhưng cô ấy có sự thông cảm lớn với chồng. Tôi đi hoài nhưng cô ấy không ghen vì cô ấy biết tôi từ trước đến giờ không có tính trăng hoa."

Danh hài Việt Hương

Việt Hương và Hoài Linh được ví như người tình trong showbiz khi có nhiều vai diễn vợ chồng ăn ý trên các tiểu phẩm, vai diễn, gameshow,... Ngoài đời, cả 2 cũng có mối quan hệ anh em đồng nghiệp vô cùng thân thiết. Trước đây, nhiều khán giả cũng từng lầm tưởng rằng Việt Hương chính là vợ thật của anh.

Hoài Linh và Việt Hương thường xuyên tham gia cùng nhau trên các chương trình truyền hình - Ảnh: Internet

Trong các đoạn clip hậu trường, có thể thấy, Việt Hương cũng chăm chút từng tí cho đàn anh. Khi nhắc tới Hoài Linh, Việt Hương luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính nể: "Lúc tôi ở Việt Nam, anh Linh về nước và mời tôi tham gia các vở hài kịch. Sau này tôi qua Mỹ định cư, anh cũng dõi theo bước đường sự nghiệp của tôi. Tôi nhớ 2 anh em đi diễn ở xa, sáng anh dậy bảo nhân viên pha cho chị Hương ly cà phê vì tôi nghiện món này. Anh phải thương tôi lắm mới biết rõ sở thích của tôi".

Bên cạnh đó, Hoài Linh cũng luôn nhắc nhớ Việt Hương là một người rất đặc biệt trong cuộc đời mình. Trong những lần chia sẻ lên mạng xã hội, nam danh hài luôn gọi đồng nghiệp thân tình bằng danh xưng như: bà xã, vợ Sáu Bảnh,… thay vì gọi tên Việt Hương.

Con nuôi Phạm Hương

Từ những ngày đầu bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp, Phạm Hương kể rằng từng được Hoài Linh hỗ trợ rất nhiều và chính ân tình đó khiến cô luôn coi Hoài Linh như người cha của mình. Ngoài Hoa hậu Phạm Hương, Hoài Linh từng là người thầy, cha nuôi nâng đỡ rất nhiều tài năng trẻ khác của làng giải trí.

Phạm Hương từng chia sẻ rằng Hoài Linh đã giúp đỡ, hỗ trợ cô rất nhiều trong con đường nghệ thuật - Ảnh: Internet

Trong một vài lần hội ngộ tại các sự kiện và chương trình truyền hình, cả 2 luôn giành cho nhau nhiều hành động, cử chỉ thân thiết, quý mến nhau. Sau khi hoa hậu Phạm Hương sang Mỹ lập gia đình và sinh con, cô cũng ít khi nhắc về mối quan hệ với cha nuôi nổi tiếng.

Thời gian qua, cái tên Hoài Linh được réo gọi nhiều nhất trên mạng xã hội khi dính tới loạt ồn ào xoay quanh câu chuyện làm từ thiện giúp đỡ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Trong lúc này, những người phụ nữ tên Hương gắn với cuộc đời anh đều chọn cách im lặng trước sự việc.