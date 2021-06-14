Dân mạng tố Hoài Linh 'giả tạo' sau đoạn clip cố NS Chí Tài hé lộ ‘gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời’

Trên mạng xã hội bất ngờ đăng tải lại đoạn clip cố nghệ sĩ Chí Tài chia sẻ những điều chưa từng nói với đàn em Hoài Linh của mình.

Theo tìm hiểu, đoạn clip chia sẻ của cố NS Chí Tài được đăng tải trên một kênh Youtube với tiêu đề "Lời nhắn gửi cuối cùng anh Chí Tài gửi tặng Hoài Linh". Đoạn video này được đăng tải trước 1 tuần khi cả showbiz hay tin nghệ sĩ Chí Tài ra đi đột ngột. Đáng chú ý, sau khi bị dân mạng đào lại, những lời chia sẻ của cố nghệ sĩ đã khiến dư luận tranh cãi "nảy lửa". Chí Tài có những chia sẻ về Hoài Linh trong đoạn clip bị dân mạng đào lại - Ảnh: Cắt từ clip Vốn có mối quan hệ thân thiết với nghệ sĩ Hoài Linh nhưng cố nghệ sĩ Chí Tài lần đầu chia sẻ rằng, mình rất ít khi nói chuyện hay điện thoại hỏi thăm đàn em vì anh nghĩ một người tốt như Hoài Linh thì lúc nào cũng sẽ nhận được may mắn và khoẻ mạnh. Qua đoạn clip, Chí Tài cũng nói rằng muốn gửi lời nhắn nhủ đến đàn em để sau này có dịp thì Hoài Linh sẽ xem lại để hiểu lòng anh.

Bên cạnh đó, cố nghệ sĩ cũng cho biết thêm về mối quan hệ thân thiết giữa 2 người, anh nói: "Tôi và Hoài Linh không bao giờ giận nhau... Đôi khi, tôi cũng nghe người khác nói xấu Hoài Linh. Ngay lập tức, tôi phải gọi lại ngay cho Hoài Linh để tìm hiểu xem chuyện đó đúng hay không? Mỗi khi nghe ai nói bất cứ điều gì về bạn mình, mình cũng phải tìm hiểu, tìm tới tận bạn mình để mặt đối mặt. Có như vậy sống mới vui được.

Quan trọng nhất để một tình bạn lâu bền là phải tin tưởng nhau, nhưng cũng phải mặt đối mặt, chứ không thể giữ mọi chuyện trong lòng”. Hoài Linh và Chí Tài rất thân thiết không chỉ trên sân khấu mà cả ngoài đời - Ảnh: Internet Chỉ qua vài lời chia sẻ ngắn ngủi của nghệ sĩ Chí Tài nói về đàn em của mình cũng đủ khiến khán giả không ngừng suy nghĩ và tự đặt ra câu hỏi cho nghệ sĩ Hoài Linh. Có rất nhiều quan điểm cho rằng, Hoài Linh không thân thiết và tình cảm với cố nghệ sĩ Chí Tài như những câu chuyện mà truyền thông vẫn đưa tin. Qua lời kể của cố nghệ sĩ, có thể thấy Hoài Linh không thường xuyên hỏi thăm hay thậm chí không "trả lời tin nhắn". Ấy thế mà khi cố nghệ sĩ qua đời, Hoài Linh lại rất đau khổ, rất suy sụp và còn đứng ra lo liệu đám tang cho anh mình. Một người cho rằng thực tế nghệ sĩ Hoài Linh không thân thiết với đàn anh như trên truyền thông, báo chí đăng tin - Ảnh: Chụp màn hình Đó cũng là phần đông ý kiến của cộng đồng mạng sau khi xem đoạn clip bị đào lại. Rất nhiều người tỏ ra bất bình và cho rằng Hoài Linh thực ra đang "giả tạo" chứ trong lòng không đau khổ đến mức như vậy. Và nhiều người cũng rất hoài nghi về động cơ nam nghệ sĩ mang số tiền trong đám tang cố nghệ sĩ Chí Tài đi làm từ thiện. Giữa thời điểm nhạy cảm, đoạn clip nhắn nhủ vô tình được đào lại và trở thành chủ đề tranh cãi của dư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Trong đám tang cố nghệ sĩ Chí Tài, Hoài Linh đã dang tay lo chu toàn mọi việc - Ảnh: Vnexpress Nghệ sĩ Hoài Linh thậm chí còn quỳ cảm ơn tình cảm mà người hâm mộ đã dành cho cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Vnexpress Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến lại bênh vực nghệ sĩ Hoài Linh và nói rằng, những người thân thiết không cứ hẳn phải nói chuyện, hỏi thăm nhau mỗi ngày. Điều quan trọng là luôn hướng về nhau và sẵn sàng giúp đỡ nhau mỗi khi đối phương gặp chuyện. Trong thời điểm nhạy cảm này, chỉ với đoạn clip vô tình bị đào lại cũng khiến nghệ sĩ Hoài Linh lại vướng thêm những tin đồn không tốt.

Hoài Linh kể về cố NS Chí Tài, hé lộ tình tiết gây chú ý ‘ai bị bệnh này đều kiêng đến đám tang người chết’ Trong clip gần 50 phút chia sẻ về việc chậm giải ngân tiền từ thiện miền Trung, NS Hoài Linh có nhắc đến chi tiết đám tang NS Chí Tài khiến khán giả xúc động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-to-hoai-linh-gia-tao-sau-doan-clip-co-ns-chi-tai-he-lo-goi-khong-nghe-may-nhan-tin-khong-tra-loi-408692.html