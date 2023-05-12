Nữ người mẫu chi gần 3 tỷ đồng để kéo dài chân

Thế giới 12/05/2023 01:18

Người mẫu trẻ thú nhận đã hai lần phẫu thuật tăng chiều cao. Qua ca phẫu thuật này, chân của cô đã tăng thêm khoảng 14cm.

Theo tờ New York Post đưa tin vào ngày 10/5 (giờ địa phương), Theresia Fischer (31 tuổi), một người mẫu người Đức, gần đây xuất hiện trên chương trình thực tế "Celebrity Big Brother" phiên bản Đức và tiết lộ rằng cô đã phẫu thuật kéo dài chân hai lần và tăng chiều cao từ 169cm đến 183cm. 

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Theresia Fischer thú nhận đã hai lần phẫu thuật tăng chiều cao - Ảnh: Instagram của Theresia Fisher 

Theresia chia sẻ trên Instagram rằng chân cô dài thêm khoảng 8,5cm trong lần phẫu thuật đầu tiên và khoảng 5,5cm trong lần phẫu thuật thứ hai. Cô nói rằng mình đã chi 124.000 đô la (khoảng 2,9 tỷ đồng) chỉ riêng cho ca phẫu thuật và chi tổng cộng 160.000 đô la (khoảng 3,75 tỷ đồng) cho chi phí vật lý trị liệu và thuốc men. Theresia nói: "Tôi đau lắm nhưng tôi đã tìm lại được chính mình sau ca phẫu thuật. Cuối cùng tôi đã vượt qua được chấn thương tâm lý bị bắt nạt khi còn là một thiếu niên. Tôi hài lòng và hạnh phúc với đôi chân của mình bây giờ". 

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Ảnh chụp X-quang xương chân sau phẫu thuật được cô chia sẻ - Ảnh: Instagram của Theresia Fisher 

 

Trước câu chuyện của Theresia, có khá nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này: "Có vẻ như cơ thể của cô ấy trở nên khá mất cân đối", "Tôi lo lắng rằng sẽ có những người dễ dàng quyết định thực hiện một ca phẫu thuật mạo hiểm sau khi nhìn thấy Theresia", “Những tổn thương của cô do bị bắt nạt trong quá khứ cần được khắc phục thông qua tư vấn tâm lý”. 

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Nữ người mẫu có nhiều người theo dõi hơn trên các trang mạng xã hội của mình nhưng cũng nhận về không ít ý kiến chỉ trích - Ảnh: Instagram của Theresia Fisher 

Được biết sau phẫu thuật, cô phải ngồi xe lăn và phải mất ít nhất 5 đến 7 tháng mới có thể tự đi lại hoàn toàn mà không cần nạng hay các thiết bị hỗ trợ khác và mất khoảng một năm để đi lại hoàn toàn tự nhiên.

Sau phẫu thuật, các biến chứng có thể xảy ra do cơ, dây thần kinh và mạch máu không giãn ra nhiều với chiều dài của xương tăng lên. Có thể có các triệu chứng như tê liệt thần kinh, co rút cơ, tắc nghẽn mạch máu và hạn chế cử động khớp, trường hợp xấu nhất có thể không đi lại được. 

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Theresia Fischer và đôi chân sau khi trải qua hai ca phẫu thuật tăng chiều cao - Ảnh: Instagram của Theresia Fisher 

Các chuyên gia nói rằng phẫu thuật tăng chiều cao đang dần thay đổi từ mục đích điều trị sang mục đích thẩm mỹ. Hamish Simpson, giáo sư chỉnh hình và bác sĩ phẫu thuật tại Đại học Edinburgh ở Anh, cho biết cô nhận được yêu cầu phẫu thuật từ những người đàn ông thấp. “Thay vì tìm kiếm một giải pháp phẫu thuật, chúng ta cần nhìn nó từ một góc độ khác. Sẽ thật tuyệt nếu không có sự chú ý của xã hội rằng chiều cao của ai đó có vấn đề", cô chia sẻ. 

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