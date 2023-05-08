Cô gái kiếm được hàng ngàn USD mỗi tháng nhờ thân hình cơ bắp quyến rũ nhất thế giới

Người mẫu thể hình này là Vladislava Galagan (27 tuổi) quê ở Temryuk, Nga nhưng hiện sống tại Praha, Cộng hòa Séc, bắt đầu tập gym từ 11 năm trước để có được vóc dáng ấn tượng.

Một người mẫu thể hình chia sẻ mình được mệnh danh là ' Kendall Jenner phiên bản cơ bắp ' đã tiết lộ cách cô ấy kiếm được hàng ngàn USD mỗi tháng trên OnlyFans bằng cách chia sẻ các video vật tay của mình. OnlyFans được biết đến là mạng xã hội của Anh Quốc, trong đó người dùng trả tiền để đăng ký theo dõi các thương hiệu, nhân vật nổi tiếng.

Galagan đã thu hút được một lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội nhờ vào việc đăng các video hướng dẫn, chụp ảnh người mẫu và giới thiệu trên các trang web dành riêng cho phụ nữ cơ bắp.

Năm 2018, cô bắt đầu tham gia các cuộc thi thể hình, tập luyện cơ bắp của mình đến mức ấn tượng và cô tận dụng cơ hội này bắt đầu làm người mẫu thể hình.

Vào tháng 5 năm ngoái, Galagan tham gia mạng xã hội OnlyFans, cô đăng tải những hình ảnh và video quyến rũ khi uốn dẻo cùng vóc dáng ấn tượng của mình.

Cô tiết lộ kiếm được hàng ngàn USD mỗi tháng trên OnlyFans bằng cách chia sẻ các video vật tay của mình - Ảnh: Dailymail

Galagan cho biết: “Tôi chia sẻ những hình ảnh đẹp, cơ bắp kết hợp với một chút khêu gợi. Khi tham gia OnlyFans, tôi được biết có rất nhiều đàn ông thích phụ nữ cao, vạm vỡ và có khuôn mặt đẹp. Mọi người nói với tôi rằng cơ bắp của tôi được photoshop bởi họ không thể tin được một người trông giống tôi lại có thể khỏe đến vậy. Tôi liên tục nghe mọi người nói rằng tôi giống "Người mẫu Kendall Jenner phiên bản cơ bắp".

Năm 2018, cô bắt đầu tham gia các cuộc thi thể hình, tập luyện cơ bắp của mình đến mức ấn tượng và cô tận dụng cơ hội này bắt đầu làm người mẫu thể hình - Ảnh: Dailymail

Được biết Galagan đã tuân thủ một chế độ ăn kiêng và tập luyện nghiêm ngặt kể từ khi cô bắt đầu tham gia các cuộc thi thể hình.

Galagan đến phòng tập gym ít nhất 6 lần/tuần, tập luyện khoảng một tiếng rưỡi mỗi lần và ăn chế độ ăn giàu protein. Cô ăn 4 bữa một ngày để đảm bảo hấp thụ trên 100g protein, ưu tiên thực phẩm giàu protein như thịt bò, trứng, gà và cá.

Galagan cũng dùng thuốc tăng cường hiệu suất để giúp tối đa hóa nỗ lực của mình nhưng cô chia sẻ rằng không có "viên thuốc thần kỳ" nào và nó phải được kết hợp với chế độ ăn kiêng và tập luyện phù hợp.

Galagan đã tuân thủ một chế độ ăn kiêng và tập luyện nghiêm ngặt kể từ khi cô bắt đầu tham gia các cuộc thi thể hình - Ảnh: Dailymail

Năm 2016, Galagan mở tài khoản Instagram và bắt đầu chia sẻ những hình ảnh về quá trình tập gym của mình.

Cô cũng bắt đầu làm người mẫu thể hình và do vóc dáng săn chắc của mình, cô đã trở nên đặc biệt 'tôn sùng những phụ nữ cơ bắp'.

Galagan đã tạo tài khoản trên OnlyFans với tài khoản 'Her Biceps' - dành riêng cho nữ tập thể hình nữ để mọi người đăng ký xem nội dung độc quyền của mình.

Galagan đã thu hút được một lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội nhờ vào việc đăng các video hướng dẫn, chụp ảnh người mẫu và giới thiệu trên các trang web dành riêng cho phụ nữ cơ bắp - Ảnh: Dailymail

Galagan chia sẻ: "Tôi có cơ bắp và ưa nhìn nên có nhiều nội dung bán rất chạy. Vì vậy, nhiều người nghĩ rằng đó là hình ảnh CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) hoặc photoshop, nhưng không phải vậy. Tôi mặc nội y trong suốt bằng da và cao su, nhưng tôi không làm điều gì lộ liễu, tôi chỉ hàm ý thôi. Tôi cũng thực hiện các video vật tay và mọi người cũng thích những video đó".

Khi các trang mạng xã hội của Galagan nổi tiếng và nhiều người biết đến. Galagan nói rằng bản thân nghe mọi người nói hằng ngày câu nói mình là "Phiên bản cơ bắp của Kendall Jenner".

Galagan nói: "Tôi là một nữ người mẫu thể hình và tôi kiếm được năm con số một tháng trên OnlyFans" - Ảnh: Dailymail

Nhờ đạt được điểm hấp dẫn khi kết hợp ngoại hình và vóc dáng, Galagan mang về khoản tiền hơn 10.000 USD (khoảng 234,5 triệu đồng) mỗi tháng từ OnlyFans và các nền tảng mạng xã hội của mình.

Cô còn có chia sẻ: "Tôi cảm thấy như mình trúng xổ số. Tôi là một nữ người mẫu thể hình và tôi kiếm được năm con số một tháng trên OnlyFans".