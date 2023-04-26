Cuộc sống hiện tại của người phụ nữ thấp bé nhất thế giới trong kỷ lục Guinness

Tình trạng hiện tại của Jyoti Amge, người đã được ghi vào Kỷ lục Thế giới Guinness với tư cách là người phụ nữ thấp nhất thế giới, đang nhận được nhiều sự chú ý.

Jyoti Amge (1993), một phụ nữ sống ở Ấn Độ là một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Jyoti Amge trở nên nổi tiếng khi được tổ chức Kỷ lục Guinness chứng nhận là người phụ nữ nhỏ nhất thế giới vào năm 2011. Khi đó, cô 18 tuổi.

Ảnh: Instagram

Gần đây, một video về Jyoti Amge, đã được đăng tải trên Guinness World Records, kênh YouTube chính thức của Sách kỷ lục Guinness thế giới.

Trên thực tế, chiều cao của Jyoti được Kỷ lục Guinness đo được là 62,8 cm, thấp hơn nhiều so với chiều cao trung bình của một phụ nữ trưởng thành.

Ảnh minh họa: Internet

Được biết, Jyoti mắc chứng achondroplasia, là một nhóm các rối loạn xương di truyền hiếm gặp. Đây là dạng phổ biến nhất từng được gọi là chứng người lùn, trong đó tay và chân ngắn so với chiều dài cơ thể. Ngoài ra, đầu thường to và thân hình có kích thước bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Dù mang trong mình cơ thể của một đứa trẻ dù đang sống cuộc sống của một phụ nữ trưởng thành nhưng Jyoti không bao giờ đánh mất đi khía cạnh tươi sáng của mình và tích cực giao lưu với những người hâm mộ luôn ủng hộ cô.

Gần đây, Jyoti đã gây chú ý khi tiết lộ nội thất của ngôi nhà thông qua kênh YouTube của Kỷ lục Guinness.

Ảnh: Jyoti_amge

"Tôi muốn mọi người đối xử với tôi giống như những phụ nữ bình thường. Tôi sẽ khiến mọi người hài lòng với tài năng của mình", Jyoti nói.

Trên thực tế, Jyoti mơ ước trở thành ngôi sao Hollywood và hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-hien-tai-cua-nguoi-phu-nu-thap-be-nhat-the-gioi-trong-ky-luc-guinness-576459.html