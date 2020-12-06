Mẹ dắt nhân tình về nhà quan hệ ngay trước mặt con trai, chồng đi dạy về thì bắt gặp cảnh tượng không thể nhục nhã hơn

Đi làm về sớm hơn bình thường, chồng bắt quả tang vợ ngoại tình. Danh tính kẻ thứ ba càng khiến người chồng sốc hơn nữa.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip chồng bắt quả tang vợ ngoại tình ngay trên giường ngủ của cặp đôi thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo Onlinenigeria, người chồng về nhà sau giờ tan làm và đi vào phòng ngủ thì sốc nặng khi thấy vợ và nhân tình đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Danh tính kẻ thứ ba càng khiến anh không tin nổi, bởi vợ anh đã ngoại tình với chính sinh viên mà anh đang giảng dạy ở trường.

Bị chồng bắt quả tang, cô vợ và tình trẻ cuống cuồng mặc quần áo và ngồi yên một chỗ chịu trận. Thay vì đánh ghen, anh chồng hỏi vợ tại sao lại phá hủy cuộc hôn nhân yên bình theo cách nhục nhã đến vậy? Tuy nhiên cô vợ không lên tiếng, còn cậu sinh viên cũng cúi gằm mặt.

Chồng bắt quả tang vợ dắt sinh viên mình đang giảng dạy về nhà quan hệ - Ảnh: Onlinenigeria

Người chồng đang giảng dạy tại Đại học Nairobi. Anh làm việc chăm chỉ để vợ con có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng không ngờ lại bị phản bội đau đớn đến vậy. Đặc biệt, anh không thể tha thứ việc cô vợ mang nhân tình về quan hệ ngay trước mặt đứa con nhỏ của họ. Người chồng lo sợ rằng con mình sẽ chịu ảnh hưởng tâm lý ít nhiều về hành vi đáng xấu hổ của mẹ.

Trước đó, tin đồn cô vợ ngoại tình đã râm ran từ lâu. Nghe nói một người đàn ông lạ mặt thường lui tới nhà khi mình đi dạy, người chồng đã xin nghỉ một tiết dạy và về nhà sớm hơn dự định để kiểm tra. Cuối cùng, anh bàng hoàng khi chứng kiến sự thật không thể tưởng tượng nổi.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận. Hầu hết các ý kiến đều chỉ trích cô vợ bội bạc và cậu sinh viên đến vợ thầy mà cũng dám tòm tem, đồng thời động viên anh chồng sớm vượt qua cú sốc.

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