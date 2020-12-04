Đang đi trên núi thì thấy cái hang kỳ lạ, người đàn ông thò tay kiểm tra và hối hận suốt phần đời còn lại

Đang đi trên núi thì thấy cái hang kỳ lạ, người đàn ông thò tay kiểm tra và nhận cái kết cực đắng.

Ở các vùng quê thường có nhiều hang động nhỏ. Trẻ em cũng hay đến đây vui đùa mà không biết chúng tiềm ẩn không ít điều nguy hiểm. Chính vì vậy, cha mẹ phải cảnh báo con không nên tò mò khám phá các hang, hố ở trên núi hay trong rừng vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

Mới đây, một người đàn ông ở Trung Quốc cũng đã phải lãnh quả đắng vì tính tò mò. Trong lúc đang đi trên núi, người này phát hiện một cái hang kỳ lạ nên thò tay vào kiểm tra. Cứ tưởng sẽ phát hiện kho báu hay động vật quý hiếm, không ngờ thứ anh ta nhận được lại khủng khiếp hơn nhiều.

Thấy một hang nhỏ trên núi, người đàn ông thò tay vào kiểm tra - Ảnh: Sina

Không ngờ trong hang là tổ ong bắp cày - Ảnh: Sina

Người đàn ông bị ong đốt sưng húp mặt mũi - Ảnh: Sina

Sau một hồi lấy tay khua khoắng trong hang, người đàn ông tá hỏa khi thấy hàng trăm con ong bắp cày túa ra vây lấy mình. Hóa ra bên trong cái hang nhỏ kia không phải động vật quý hiếm gì mà là một tổ ong bắp cày rất to.

Người đàn ông chạy trốn thục mạng và bị ong đốt sưng tím mặt mày. Nhìn con mắt sưng húp của anh, ai nấy đều tự nhủ sẽ kiềm chế tính tò mò khi đi vào rừng núi. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng nếu trong hang là rắn thì hậu quả có khi còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-di-tren-nui-thi-thay-cai-hang-ky-la-nguoi-dan-ong-tho-tay-kiem-tra-va-hoi-han-suot-phan-doi-con-lai-389066.html