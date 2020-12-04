Người vợ sinh 2 con trai được gia đình chồng coi như báu vật, thậm chí còn thưởng nóng hơn 100 tỷ vào tài khoản. Tuy nhiên bi kịch đã xảy ra sau khi người chồng làm xét nghiệm ADN.

Một nhân viên làm việc trong phòng xét nghiệm ADN ở Hồ Nam (Trung Quốc) mới đây đã tiết lộ nhiều câu chuyện éo le mà anh gặp phải trong suốt nhiều năm làm nghề. Anh cho biết bản thân đã tiến hành khoảng 30.000 xét nghiệm quan hệ huyết thống trong sự nghiệp. Trong số đó chủ yếu là xét nghiệm quan hệ cha con. Kết quả cho thấy cứ 4 cặp bố con đến xét nghiệm thì có 1 cặp không có quan hệ ruột thịt. Chính vì vậy, nam nhân viên này thường bị mọi người gọi đùa là "kẻ hủy diệt hôn nhân". Nhiều gia đình tan vỡ sau khi làm xét nghiệm ADN - Ảnh: ETtoday Trong số hàng ngàn các gia đình tan vỡ sau khi làm xét nghiệm ADN, câu chuyện về người đàn ông suýt nhảy lầu tự sát sau khi biết cả 2 đứa con trai mình yêu quý đều không phải con ruột của mình là để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

Người này cho biết sau khi vợ anh sinh con trai đầu lòng, bố của anh lập tức chi 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng) để thưởng nóng cho con dâu. Cả gia đình ngập tràn hạnh phúc vì có quý tử nối dõi tông đường. Sau đó, cô vợ tiếp tục sinh thêm con trai khiến anh chồng vui mừng đến mức muốn... bay lên mây xanh. Không để vợ thiệt thòi, người chồng lập tức chuyển khoản 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng) để vợ có thể mua sắm tùy thích.

Thế nhưng 2 đứa con trai càng lớn thì người chồng lại càng thấy kỳ lạ. Bởi 2 đứa trẻ trông rất giống nhau nhưng lại chẳng có nét nào giống bố. Để tìm câu trả lời, người chồng quyết định làm xét nghiệm ADN. Ngày nhận kết quả cho thấy cả 2 đứa bé đều không phải máu mủ của mình, người đàn ông kích động đến mức lao khỏi cửa sổ phòng xét nghiệm định nhảy lầu. May mắn là các nhân viên đã ngăn cản kịp thời nên không có bi kịch nào xảy ra. Cứ 4 cặp cha con đến xét nghiệm ADN thì có 1 cặp không phải máu mủ - Ảnh: ETtoday Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, câu chuyện gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Những người bị lừa dối có quyền biết sự thật"; "Việc thẩm định giống như nhìn vào gương thần ấy nhỉ, có thể giúp mình phân biệt được đâu là người đâu là ma"; "Haha gọi mấy anh là kẻ hủy diệt hôn nhân là đúng rồi đó"...

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