Sau sinh, người phụ nữ bốc mùi hôi thối khiến chồng không dám gần gũi, đi khám mới phát hiện sự thật lặng người

Thế giới 03/12/2020 18:13

Sau khi sinh con, người phụ nữ thấy cơ thể bốc mùi hôi thối nồng nặc nên đi khám và phát hiện sự thật lặng người.

Đài truyền hình Hợp Phì (An Huy, Trung Quốc) đưa tin, một người phụ nữ họ Tống sinh con ở Bệnh viện Tân An vào cuối tháng 10 vừa qua đã xảy ra sự cố hy hữu. 

Khoảng 2 tuần sau khi sinh con, người phụ nữ phát hiện bản thân bốc mùi hôi thối, giống như người không tắm lâu ngày. Bạn bè và chồng của cô Tống cũng cảm thấy như vậy. 

"Tôi cảm thấy có mùi hôi rất nặng trên người. Bạn bè tôi cũng nói như vậy. Mùi nồng nặc như mùi trứng thối vậy. Nói chung là rất khó chịu", cô Tống chia sẻ với Đài truyền hình địa phương. 

Ngoài mùi hôi ra, cô Tống còn cảm thấy rất đau ở phần dưới, lúc đứng lên hay nằm xuống giống như cực hình vậy. Ban đầu, cô Tống cho rằng bản thân chưa khỏe lại sau khi sinh. Tuy nhiên sau khi mùi hôi ngày càng nặng, ngay cả chồng cũng không muốn gần gũi mình, cô Tống đã đến bệnh viện khám.

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Nữ hộ sinh bỏ quên băng gạc trong vùng kín người phụ nữ - Ảnh: ETtoday

Kết quả siêu âm cho thấy một mảnh băng gạc vẫn còn sót lại trong vùng kín của người phụ nữ. Nguyên nhân là do một nữ hộ sinh đã đãng trí bỏ quên nó trong đó. Sau vụ việc, phía bệnh viện đã quyết định sa thải nữ hộ sinh này, đồng thời thương lượng đền bù với gia đình cô Tống.

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Từ khóa:   Trung Quốc câu chuyện hy hữu câu chuyện gây bức xúc

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