Đi công tác mà quên chuẩn bị thức ăn cho rắn cưng, người đàn ông về nhà thì phát hiện cảnh tượng ám ảnh suốt đời

Người đàn ông nuôi rắn cảnh thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Do quên chuẩn bị thức ăn, người này khiến con rắn gặp họa.

Trong khi nhiều người cực kỳ sợ rắn, coi nó là nỗi ám ảnh thì người đàn ông họ Wang (sống tại Trung Quốc) lại rất thích loài vật này.

Anh Wang nuôi rắn cảnh nên dĩ nhiên là nó không có độc và cũng không gây nguy hiểm gì cho anh. Da của con rắn có màu lục, cũng rất quấn chủ giống như thú cưng vậy.

Mỗi lần đi công tác xa, anh Wang thường chuẩn bị sẵn thức ăn cho rắn cưng. Thế nhưng lần này anh lại sơ ý quên mất. Sau vài ngày trở về nhà, người đàn ông chết lặng và không dám tin những gì mình nhìn thấy.

Có lẽ quá đói nên con rắn đã tự ăn đuôi của chính nó. Thấy rắn cưng vẫn còn dấu hiệu của sự sống, anh Wang lập tức đưa nó đến bệnh viện thú y. Tuy nhiên bác sĩ cho biết việc rút đuôi con rắn khỏi miệng nó chỉ khiến con vật chết nhanh hơn mà thôi. Cách duy nhất là đợi con rắn tự nhả ra, thế nhưng hy vọng sống tiếp cũng cực kỳ mong manh.

Con rắn tự ăn đuôi của mình vì chủ quên chuẩn bị thức ăn - Ảnh: Sina

Người đàn ông vô cùng hối hận vì đã tắc trách khiến thú cưng gặp họa. Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Nuôi rắn luôn hả, nhìn ghê quá"; "Nuôi thú cưng phải có trách nhiệm chứ. Nó cũng là một sinh mạng mà"; "Tội con rắn ghê"; "Nuôi chó mèo cũng thế thôi, phải cẩn thận chứ nhỉ"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-cong-tac-ma-quen-chuan-bi-thuc-an-cho-ran-cung-nguoi-dan-ong-ve-nha-thi-phat-hien-canh-tuong-am-anh-suot-doi-389081.html