Kinh hoàng cái chết của một cậu bé 3 tuổi bị người họ hàng say xỉn 'ném' từ tầng 6 chung cư

Thế giới 07/09/2021 05:00

Một cậu bé ba tuổi đã tử vong vô cùng thương tâm sau khi bị một người họ hàng say rượu "ném" từ tầng 6 của một tòa nhà chung cư.

Mới đây, cư dân mạng không khỏi bàng hoàng khi một cậu bé 3 tuổi đã tử vong sau khi bị ném từ ban công tầng 6 của tòa nhà Omaxe Embracia ở Lucknow (Ấn Độ). Được biết, cái chết thương tâm này được gây ra bởi chính người thân trong gia đình. 

Theo cảnh sát, Priyansha Dwivedi - mẹ của cậu bé đã đệ đơn tố cáo Kuldeep Pandey đã gây ra cái chết cho cậu con trai 3 tuổi của mình. Người mẹ cáo buộc rằng người họ hàng này đã ném con trai của mình từ tầng 6 trong trạng thái say rượu và mất lí trí. 

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Vụ việc khiến nhiều người dân sinh sống nơi đây không khỏi hết bàng hoàng - Ảnh: Daily Star

Người mẹ cho biết chị gái của cô là Tripathi đã về thăm nhà và đưa con trai cô đến chơi với các con của mình. Ngôi nhà của cô chị gái nằm ở tầng sáu của tòa nhà chung cư. Đồng thời, người mẹ cũng nói rằng những người thân khác, bao gồm cả Kuldeep Pandey cũng đã đến thăm căn hộ của chị gái cô.

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Cậu bé 3 tuổi bị ném từ ban công tầng 6 của tòa nhà chung cư - Ảnh minh họa: Internet

Trong đơn khiếu nại gửi cảnh sát, người mẹ cũng nói thêm: "Kuldeep Pandey là người họ hàng không có quan hệ tốt với chồng tôi (Arun Dwivedi). Vậy nên, trong tình trạng xay xỉn, anh ta đã ném con trai tôi từ tầng sáu khi nó đang chơi ở ban công cùng với những đứa trẻ khác". Và dựa trên đơn kiện của người mẹ, Kuldeep đã bị cảnh sát tạm giữ để thẩm vấn.

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