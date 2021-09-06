Bị 'ném đá' về hình xăm sau cổ trong bức ảnh lễ khai giảng 'gây bão', cô hiệu trưởng lên tiếng 'Điều gì cũng có thể gây tranh cãi, bất luận đẹp hay xấu'

Xã hội 06/09/2021 12:46

Mới đây, cư dân mạng đã lan truyền rầm rộ bức ảnh về lễ khai giảng đặc biệt có sự góp mặt của cô hiệu phó Văn Thùy Dương. Song, không ít người đã chỉ trích về hình xăm trên cổ của cô.

Sáng ngày 5/9, các học sinh tại thủ đô Hà Nội đã bước vào năm học mới bằng lễ khai giảng được tổ chức dưới hình thức trực tuyến thông qua qua màn hình tivi hay điện thoại. Trong dịp khai giảng đặc biệt này, dân tình không khỏi xúc động trước hình ảnh đặc biệt của cô Văn Thùy Dương - hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh (Hà Nội). 

Bức ảnh chụp cô hiệu trưởng Văn Thuỳ Dương đang phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 mà không có sự xuất hiện của học sinh và thầy cô giáo,... chỉ có sân trường trống trải và những bóng cây yên lặng ở sân.

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Hình ảnh đặc biệt trong ngày lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, hình ảnh này đã tạo nên luồng ý kiến trái chiều khi dân tình soi ra hình xăm nhỏ trên cổ của cô hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh (Hà Nội). Và mới đây, cô giáo đã chính thức lên tiếng về hình ảnh này trên trang cá nhân:

"Điều gì cũng có thể gây tranh cãi. Bất luận đẹp hay xấu!

Dạo này trên mạng có nhiều trò chơi thú vị, lúc đầu tưởng vô bổ sau này ngẫm thấy ý nghĩa. Ví dụ: Người ta cho bạn một tấm hình và hỏi: Bạn nhìn thấy gì đầu tiên khi xem bức hình này?

Sau đó họ cho bạn một loạt đáp án kèm theo một loạt đánh giá:

- Nếu bạn nhìn thấy hình A này trước tiên chứng tỏ bạn là người thế này…

- Nếu bạn nhìn thấy hình B hay C, D… trước tiên bạn sẽ là người thế này…

- Chơi nhiều thấy cũng đúng lắm ạ!

 

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"Bức ảnh tổng thể mang tính hiện thực sâu sắc, một khai giảng trong mùa dịch, để đảm bảo an toàn cho học sinh mà không mất đi không khí ngày khai trường. Chúng tôi đã cố gắng hết mình để có thể đưa đến cho học sinh một lễ khai giảng ấm áp yêu thương với lời căn dặn nhắc nhở học sinh từ chính thầy cô giáo. Vậy mà bức ảnh cũng gây nhiều tranh cãi vì 1cm2 trên gáy của tôi!

Nhiều bạn thắc mắc nên tôi xin được giới thiệu ý nghĩa biểu tượng trên hình để các bạn hiểu.

Một trong rất nhiều ý nghĩa của ngôi sao 6 cánh trước tiên là:

1. Đó là một ngôi sao đặc biệt. Chúng ta thường thích những ngôi sao 5 cánh và vì vậy đương nhiên ngôi sao 6 cánh là một ngôi sao đặc biệt vì nó hơn ngôi sao bình thường 1 cánh

2. Một trong những ý nghĩa rất hay của ngôi sao 6 cánh mà tôi rất thích:

- Ngôi sao 6 cánh tượng trưng cho sức mạnh, nó giúp chủ nhân sở hữu hình này có được sức mạnh vô biên để vượt qua mọi thế lực đen tối. Nôm na là khi có nó tôi sẽ có thêm sức mạnh về tinh thần để vượt qua hết mọi khó khăn, mọi thế lực đen tối để thành công, hướng tới sự trong lành để có sự cân bằng trong cuộc sống và nhẹ nhàng trong tâm hồn.

- Hình ảnh ở giữa ngôi sao là chữ Vạn. Trong Phật giáo, ta thường thấy chữ Vạn xuất hiện trước ngực của Đức Phật. Vậy chữ Vạn có ý nghĩa gì?"

 

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Cô giáo chia sẻ thêm: "Hình xăm kết hợp này có ý nghĩa cho riêng tôi: Là sự mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn và mọi thế lực đen tối để mang lại cuộc sống cân bằng cho mình bằng chính sự giác ngộ toàn vẹn. Vượt qua khó khăn mà luôn nhắc nhở mình bớt tham sân si, để cho chính cuộc sống của mình được an nhiên tự tại! Đây là một hình đẹp và ý nghĩa, được tôi khắc lên da thịt mình khi tôi chính thức quy y cửa Phật!

 

Trên thế giới có 1 số nguyên thủ quốc gia cũng lựa chọn xăm mình như 1 cách để lưu giấu ý nghĩa vật chứng của thời gian các bạn ạ. Đó cũng là quyền và sở thích riêng của mỗi người!"

 

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Sau khi đọc những lời giãi bày của con gái cố GS Văn Như Cương, nhiều người đều đồng tình rằng việc có hình xăm trên người không hề thể hiện được ai đó là người tốt hay xấu, quan trọng nhất là cách sống tử tế với nhau. Bên cạnh đó, không ít người cảm thông và công nhận những công sức truyền dạy của cô Dương dành cho học sinh trong suốt những năm tháng đứng trên bục giảng của mình.

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