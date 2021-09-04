Câu chuyện hy hữu giữa mùa dịch: Người mẹ dương tính sinh rớt con ra ngoài vì không ai đỡ đẻ

Xã hội 04/09/2021 08:00

Mới đây, anh Tám Sang - trưởng hội thiện nguyện BDS đã không khỏi xúc động khi kể lại câu chuyện người mẹ sinh rớt con ngay giữa mùa dịch.

Mới đây, trong chương trình Sài Gòn ta thương (tập 6), trưởng hội thiện nguyện BDS - Tám Sang đã không khỏi bồi hồi và xót xa khi chia sẻ những câu chuyện của chuyến đi tình nguyện mùa dịch Covid-19. Đây cũng là một trong những "người hùng" thầm lặng được nhiều bà con yêu mến và trân trọng.

Để công tác chống dịch đạt được hiệu quả, anh Tám Sang sẵn sàng bỏ tiền túi, thậm chí đến tận hàng trăm triệu đồng để mua thuốc và máy móc về nghiên cứu. Chưa dừng lại ở đó, anh cùng các tình nguyện viên khác lập ra đội phun sát khuẩn len lỏi vào những ngõ ngách đem lại một không gian trong lành và không virus cho bà con. Anh cũng tận dụng 6 chiếc xe để cho chạy hệ thống xe cứu thương 0 đồng đưa các ca F0 lên tới nơi cách ly. Có những trường hợp bệnh nhân không khỏi, anh cũng sẽ đưa về lo chu toàn lễ an táng cho họ mà không lấy một đồng nào.

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Anh Tám Sang hiện là trưởng hội thiện nguyện BDS trong công tác chống dịch Covid-19 - Ảnh: Internet
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Anh cùng với các tình nguyện viên khác giúp đỡ bà con gặp khó khăn trong mùa dịch - Ảnh: Internet

Xuất hiện trong chương trình lần này, anh đã chia sẻ với MC Ngọc Ánh về hành trình cứu trợ vất vả và khó khăn đến nhường nào. Đồng thời, anh cũng tiết lộ nhiều trường hợp khiến anh không cầm được nước mắt, đặc biệt là chuyện những sản phụ sinh con mùa dịch. 

Anh cho hay: "Có một mẹ bầu nghèo nằm trong “vùng đỏ” phong tỏa nên khi chuyển dạ không ai dám vô giúp. Khi mình tới nơi thì đứa bé sinh rớt ra ngoài, chính tay mình bồng người mẹ và đứa bé ra xe cứu thương. Mà người mẹ này còn bị dương tính nữa, không có đem theo tiền, tôi cũng gửi cho mẹ bầu này 27 triệu".

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Câu chuyện người mẹ dương tính để rớt con trong mùa dịch - Ảnh: chụp màn hình
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MC Ngọc Ánh rơi nước mắt sau khi nghe anh Tám Sang chia sẻ - Ảnh: chụp màn hình

Hiện tại, trong gia đoạn dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, anh đã thành lập “Đội oxy” về để góp phần mang sự sống đến cho các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả những công việc mà anh cùng các tình nguyện viên khác đáng được trân trọng và nể phục. Tất cả những hy sinh lặng thầm này đều mong muốn Sài Gòn bình an.

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Từ khóa:   tình nguyện viên chống dịch Tám Sang tình nguyện mùa dịch Covid-19

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