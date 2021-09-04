Câu chuyện hy hữu giữa mùa dịch: Người mẹ dương tính sinh rớt con ra ngoài vì không ai đỡ đẻ

Mới đây, trong chương trình Sài Gòn ta thương (tập 6), trưởng hội thiện nguyện BDS - Tám Sang đã không khỏi bồi hồi và xót xa khi chia sẻ những câu chuyện của chuyến đi tình nguyện mùa dịch Covid-19. Đây cũng là một trong những "người hùng" thầm lặng được nhiều bà con yêu mến và trân trọng.

Để công tác chống dịch đạt được hiệu quả, anh Tám Sang sẵn sàng bỏ tiền túi, thậm chí đến tận hàng trăm triệu đồng để mua thuốc và máy móc về nghiên cứu. Chưa dừng lại ở đó, anh cùng các tình nguyện viên khác lập ra đội phun sát khuẩn len lỏi vào những ngõ ngách đem lại một không gian trong lành và không virus cho bà con. Anh cũng tận dụng 6 chiếc xe để cho chạy hệ thống xe cứu thương 0 đồng đưa các ca F0 lên tới nơi cách ly. Có những trường hợp bệnh nhân không khỏi, anh cũng sẽ đưa về lo chu toàn lễ an táng cho họ mà không lấy một đồng nào.