Cho rằng bà M. ly hôn mình để theo người khác, C.S.D. đổ chai thuốc trừ sâu vào giếng sinh hoạt của vợ cũ để trả thù.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 3/9, Công an xã Ea Tân cho biết, đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng, Đắk Lắk điều tra làm rõ vụ việc một hộ dân bị đổ thuốc sâu xuống giếng nước sinh hoạt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông C.S.D. (44 tuổi) và bà C.T.M. (40 tuổi, cùng trú tại xã Ea Tân) từng là vợ chồng. Sau đó, do ông D. nghiện rượu, không lo làm ăn nên gia đình thường xuyên cãi vã, chửi bới, nên chị M. quyết định làm đơn ly hôn.

Công an khám nghiệm hiện trường trong đêm - Ảnh: Tiền Phong

Sau ly hôn, ông D. vẫn cảm thấy khó chịu, ngày đêm chìm sâu trong cơn say. Còn bà M. sau đó đã lấy thêm chồng mới. Từ đó, ông D. nghĩ rằng nguyên nhân bà M. ly hôn với ông là để “cặp bồ” với người đàn ông khác do đó, ông mới tìm cách trả thù vợ cũ.

Chiều 30/8, ông D. mang theo một chai thuốc sâu đổ thẳng xuống giếng nước sinh hoạt của nhà bà M. rồi đi về. May mắn, khi vụ việc xảy ra, bà M. đã phát hiện kịp thời, nên đã trình báo Công an xã Ea Tân.

Sau khi nhận được trình báo, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc, triệu tập D. lên cơ quan lấy lời khai. Bước đầu ông D. đã khai nhận hành vi của mình với mục đích để trả thù vợ cũ.

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