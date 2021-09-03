Người phụ nữ bán bún ốc 'chui' dương tính với Covid-19, cả ngõ phong toả tạm thời, xuyên đêm xét nghiệm 700 người trong bán kính 50m

Xã hội 03/09/2021 14:05

Sau khi ghi nhận người phụ nữ dương tính SARS-CoV-2 tại phường Yên Phụ bán bún ốc trái quy định, Chủ tịch quận Tây Hồ (Hà Nội) đã yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm.

Theo báo Dân Việt đưa tin, ngày 3/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ghi nhận trường hợp người phụ nữ ở ngách 32 ngõ 76 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội bán bún ốc online dương tính với Covid-19

Được biết, bệnh nhân là chị N.T.T.M (SN 1990) trú tại ngách 32, ngõ 76 An Dương, phường Yên Phụ. Ngày 28/8, chị M. xuất hiện sốt, ho, đau họng, ngày 1/9 khai báo với Trạm y tế được lấy mẫu ho sốt cộng đồng và có kết quả dương tính ngày 2/9.

Sau khi ghi nhận ca bệnh mới, sáng 3/9, lực lượng công an đã lập barie chốt trực tại ngách 32, ngõ 76 An Dương yêu cầu người dân trong khu vực này không được ra ngoài. Đêm 2/9, lực lượng y tế cũng khẩn trương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gần 700 người trong vòng bán kính 50m xung quanh gia đình bệnh nhân. Việc lấy mẫu kết thúc vào 5h sáng nay.

covid-19
Lực lượng công an chốt trực tại ngách 32, ngõ 76 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội sau khi ghi nhận người phụ nữ bán bún ốc dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh: Dân Việt

Theo trang An Ninh thủ đô, trong ngày 3/9, lực lượng y tế tiếp tục lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm tại khu dân cư số 13,14 phường Yên Phụ. Được biết, trước mắt có 4 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân. Bệnh nhân ở cùng bố mẹ và con.

Trực tiếp có mặt tại địa bàn, ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, đảm bảo thực hiện vùng phong tỏa y tế tạm thời tại khu vực và tuyên truyền trước, trong và sau quá trình thực hiện phong tỏa bằng nhiều hình thức đến cư dân trong khu vực phong tỏa và những người liên quan để chấp hành và ủng hộ việc thiết lập vùng phong tỏa y tế tạm thời.

covid-19
Người dân trong ngách 32, ngõ 76 An Dương tạm thời không được ra ngoài - Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin của Dân Việt, ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ khẳng định, trong thời gian giãn cách xã hội, các cửa hàng ăn, uống cả bán tại chỗ hay mang về cũng đều phải dừng hoạt động: "Việc nữ bệnh nhân bán bún như vậy là không được phép, trái quy định. Tôi đã trực tiếp yêu cầu lực lượng liên quan kiểm tra, xử phạt hành chính. Đối với những trường hợp này kiên quyết xử phạt nghiêm, kể cả bán hàng ăn mang về cũng không được phép.

Bên cạnh đó, nếu trường hợp này để lây lan dịch bệnh cho nhiều người khác, ảnh hưởng đến công tác chống dịch sẽ yêu cầu công an điều tra làm rõ chứ không đơn thuần xử phạt hành chính".

Phát hiện khu trọ có ca nghi mắc COVID-19, người đàn ông ở TP.HCM treo 2 ổ bánh mì 'ngụy trang' rồi chạy xe máy về Vũng Tàu làm lây lan dịch bệnh

Phát hiện khu trọ có ca nghi mắc COVID-19, người đàn ông ở TP.HCM treo 2 ổ bánh mì 'ngụy trang' rồi chạy xe máy về Vũng Tàu làm lây lan dịch bệnh

Phát hiện khu nhà trọ nơi mình đang sinh sống tại TP.HCM có người nghi mắc Covid-19, người đàn ông treo bánh mì trước xe rồi chạy xe máy về Vũng Tàu để tá túc tại nhà người quen.

Xem thêm
Từ khóa:   người phụ nữ dương tính covid-19 bán đồ ăn chui mùa dịch 3 nữ công nhân tái dương tính

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 5 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số