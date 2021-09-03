Người phụ nữ bán bún ốc 'chui' dương tính với Covid-19, cả ngõ phong toả tạm thời, xuyên đêm xét nghiệm 700 người trong bán kính 50m

Sau khi ghi nhận người phụ nữ dương tính SARS-CoV-2 tại phường Yên Phụ bán bún ốc trái quy định, Chủ tịch quận Tây Hồ (Hà Nội) đã yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm.

Theo báo Dân Việt đưa tin, ngày 3/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ghi nhận trường hợp người phụ nữ ở ngách 32 ngõ 76 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội bán bún ốc online dương tính với Covid-19. Được biết, bệnh nhân là chị N.T.T.M (SN 1990) trú tại ngách 32, ngõ 76 An Dương, phường Yên Phụ. Ngày 28/8, chị M. xuất hiện sốt, ho, đau họng, ngày 1/9 khai báo với Trạm y tế được lấy mẫu ho sốt cộng đồng và có kết quả dương tính ngày 2/9.

Sau khi ghi nhận ca bệnh mới, sáng 3/9, lực lượng công an đã lập barie chốt trực tại ngách 32, ngõ 76 An Dương yêu cầu người dân trong khu vực này không được ra ngoài. Đêm 2/9, lực lượng y tế cũng khẩn trương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gần 700 người trong vòng bán kính 50m xung quanh gia đình bệnh nhân. Việc lấy mẫu kết thúc vào 5h sáng nay. Lực lượng công an chốt trực tại ngách 32, ngõ 76 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội sau khi ghi nhận người phụ nữ bán bún ốc dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh: Dân Việt Theo trang An Ninh thủ đô, trong ngày 3/9, lực lượng y tế tiếp tục lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm tại khu dân cư số 13,14 phường Yên Phụ. Được biết, trước mắt có 4 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân. Bệnh nhân ở cùng bố mẹ và con.

Trực tiếp có mặt tại địa bàn, ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, đảm bảo thực hiện vùng phong tỏa y tế tạm thời tại khu vực và tuyên truyền trước, trong và sau quá trình thực hiện phong tỏa bằng nhiều hình thức đến cư dân trong khu vực phong tỏa và những người liên quan để chấp hành và ủng hộ việc thiết lập vùng phong tỏa y tế tạm thời. Người dân trong ngách 32, ngõ 76 An Dương tạm thời không được ra ngoài - Ảnh: Dân Việt Theo thông tin của Dân Việt, ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ khẳng định, trong thời gian giãn cách xã hội, các cửa hàng ăn, uống cả bán tại chỗ hay mang về cũng đều phải dừng hoạt động: "Việc nữ bệnh nhân bán bún như vậy là không được phép, trái quy định. Tôi đã trực tiếp yêu cầu lực lượng liên quan kiểm tra, xử phạt hành chính. Đối với những trường hợp này kiên quyết xử phạt nghiêm, kể cả bán hàng ăn mang về cũng không được phép. Bên cạnh đó, nếu trường hợp này để lây lan dịch bệnh cho nhiều người khác, ảnh hưởng đến công tác chống dịch sẽ yêu cầu công an điều tra làm rõ chứ không đơn thuần xử phạt hành chính".

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