Đà Nẵng: Miễn 100% tiền thuê mặt bằng 6 tháng cho các tiểu thương tại tất cả chợ truyền thống

Đà Nẵng miễn 100% tiền dịch vụ sử dụng mặt bằng cho tất cả tiểu thương tại các chợ truyền thống trong 6 tháng, tính từ tháng 5/2021.

Theo VTC news đưa tin, TP. Đà Nẵng quyết định hỗ trợ miễn 100% tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ truyền thống cho tất cả các hộ kinh doanh cố định và không cố định (hộ hàng rong) đang buôn bán nhưng phải tạm nghỉ do dịch COVID-19. Chính sách này không phân biệt ngành hàng và thực hiện trong 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10/2021.

Các tiểu thương trên các chợ truyền thống tại Đà Nẵng hoạt động cầm chừng, xen kẽ theo ngày do ảnh hưởng của dịch Covid-19 - Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin của Dân Việt, ông Hồ Kỳ Minh - Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu, đối với đơn vị quản lý chợ thuộc các sở, UBND quận, huyện, phường, xã quản lý, nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện theo công văn về việc đánh giá, báo cáo mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với đơn vị sự nghiệp công lập được UBND thành phố ban hành trước đó.

Đối với các đơn vị quản lý chợ là doanh nghiệp, hợp tác xã (chợ do doanh nghiệp, tư nhân đầu tư), Sở Công Thương TP phối hợp với Sở Tài chính rà soát, nghiên cứu, đề xuất xử lý khi có yêu cầu hỗ trợ của các đơn vị.

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Công Thương, Sở NN-PTNT TP, UBND các quận, huyện thẩm định và có ý kiến về việc ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến không đảm bảo nguồn thu của các đơn vị dự toán trực thuộc, gửi Sở Tài chính trước ngày 25/9.

Thuê xe cứu thương chở 3 người từ TP.HCM về Đà Nẵng, vượt chốt kiểm soát Covid-19 Một gia đình đã thuê xe cấp cứu từ TP.HCM chở về Đà Nẵng để trốn khai báo y tế và trốn cách ly.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-nang-mien-100-tien-thue-mat-bang-6-thang-cho-cac-tieu-thuong-tai-tat-ca-cho-truyen-thong-422235.html