Công Vinh 'trò chuyện đêm muộn', bà chủ Đại Nam theo dõi từng giây, để lại bình luận 'mặn như muối biển': 'Tôi hay mơ lắm mà mơ thì ít khi sai'?

Trong số hàng trăm nghìn lượt xem livestream của Công Vinh, netizen cũng đã nhanh chóng phát hiện ra một tài khoản được cho là bà Phương Hằng đang xem và để lại loạt bình luận đòi sao kê.

Giữa lúc cư dân mạng đang sục sôi chờ sự thật về số tiền "chiêm bao" 320 tỷ mà nữ đại gia Phương Hằng đã tiết lộ trong livestream thì ngay trong tối ngày 5/9 Công Vinh cũng đã có buổi phát trực tiếp để làm rõ ngọn ngành.

Trong buổi phát trực tiếp, nam cầu thủ khẳng định hai vợ chồng bị vu khống "ăn chặn" tiền từ thiện 320 tỷ đồng, còn thẳng thừng tuyên bố rằng không bao giờ đánh đổi tất cả chỉ vì vài đồng bạc. Ngoài ra cựu tuyển thủ Đội tuyển Việt Nam cho biết sau dịch sẽ sao kê đầy đủ mọi giấy tờ chứng minh hai vợ chồng trong sạch.

Không những thế, Công Vinh cũng ra điều kiện cho nữ CEO Đại Nam: "Tôi cho chị 2 ngày để đưa ra vấn đề. Thứ nhất chị nói vợ tôi có 320 tỷ sau chuyến đi miền Trung vừa rồi thì chị đưa ra bằng chứng đi, đừng nói mơ nữa".

Công Vinh trong buổi phát trực tiếp tối qua - Ảnh chụp màn hình

Dù chỉ kéo dài hơn 10 phút và diễn ra vào tối muộn nhưng đoạn livestream này đã thu hút cả trăm nghìn lượt theo dõi trực tiếp cùng một lúc.

Trong số hàng trăm nghìn lượt xem livestream của Công Vinh, netizen cũng đã nhanh chóng phát hiện ra nữ CEO Đại Nam cũng đang theo dõi. Khi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, hình ảnh bà Phương Hằng đang xem và để lại loạt bình luận được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Nhiều bình luận được tài khoản có tên Nguyễn Phương Hằng để lại dưới livestream của Công Vinh - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, tài khoản Nguyễn Phương Hằng để lại khá nhiều bình luận yêu cầu sao kê: "Tôi hay mơ lắm mà mơ thì ít khi sai" hay "Giấc mơ có thật, nếu không sao kê trước công chúng cho mọi người được chứng kiến đi".

Tuy nhiên, những bình luận này vẫn chưa rõ tính xác thực. Do đó, nhiều người cũng cho rằng đây rất có thể là sản phẩm của photoshop hoặc có người tạo nick ảo để bình luận gây bão MXH.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-vinh-tro-chuyen-dem-muon-ba-chu-dai-nam-theo-doi-tung-giay-de-lai-binh-luan-man-nhu-muoi-bien-toi-hay-mo-lam-ma-mo-thi-it-khi-sai-422721.html