Nhận được hơn 400 nghìn tiền ủng hộ, nữ đại gia 'khét tiếng' giới livestream tuyên bố 'biếu' luôn Đại Nam nếu ai tìm được văn bản kêu gọi quyên góp của mình

Bà Phương Hằng khẳng định, bà không kêu gọi cũng không cần ai ủng hộ, mà làm bằng chính lợi nhuận kinh doanh. Nếu hết tiền, bà sẽ dùng tiền túi chứ không hề kêu gọi ai.

Những ngày gần đây, "cuộc chiến sao kê" do bà Phương Hằng "châm ngòi" đang đến hồi gay cấn khiến dư luận xôn xao không ngừng thì bà chủ Đại Nam bỗng có bài đăng dài trên trang cá nhân của nữ thư ký, tiết lộ nhận vô số tin nhắn chuyển khoản vào quỹ mổ tim Hằng Hữu. Cụ thể, bà chủ Đại Nam thông báo: "Hiện nay có một số cá nhân đã chuyển tiền vào tài khoản của tôi, với nội dung "Ủng hộ Quỹ mổ tim", "Ủng hộ quỹ từ thiện Hằng Hữu"... Dù số tiền lớn hay nhỏ tôi cũng xin phép tuyệt đối không nhận. Quỹ từ thiện Hằng Hữu của chúng tôi chỉ hoạt động bằng lợi nhuận của chính công ty Đại Nam, hoặc khi nào vợ chồng tôi thấy cần thì sẽ sử dụng nguồn tài chính của cá nhân chúng tôi để giúp đỡ cho cộng đồng. Chúng tôi và Quỹ Hằng Hữu chưa từng vận động quyên góp hay kêu gọi cộng đồng và cũng chưa từng hợp tác với bất kì cá nhân hay tổ chức nào để gây quỹ, hiện tại và tương lai vẫn sẽ như vậy".

Bài đăng hôm 4/9 - Ảnh chụp màn hình Đến trưa nay, trong buổi livestream của mình, bà xã ông Dũng "lò vôi" tỏ ra rất bức xúc khi từ chiều hôm qua đến sáng nay, tài khoản của mình đã nhận được nhiều số tiền ủng hộ từ vài chục nghìn, tổng cộng là 411.200 đồng. Bà chủ Đại Nam khẳng định, bà không kêu gọi cũng không cần ai ủng hộ, mà làm bằng chính lợi nhuận kinh doanh của mình. Nếu hết tiền, bà sẽ dùng tiền túi chứ không kêu gọi ai. Theo nữ đại gia, có người muốn gây bão dư luận nên mới có hành động như vậy để yêu cầu bà sao kê. Nữ đại gia trong buổi livestream hôm nay - Ảnh chụp màn hình Cũng trong buổi phát trực tiếp, bà Phương Hằng tuyên bố chắc nịch sẽ làm "cho ra ngô ra khoai", nữ đại gia gay gắt: "Nếu ai minh chứng cho tôi một văn bản nào mà tôi âm thầm quyên góp hay kêu gọi tiền từ thiện thì tôi và anh Dũng tặng luôn cái Đại Nam. Vì tôi là tổng giám đốc".

Bà Phương Hằng cho biết tổng số nhận được tính đến sáng 5/9 là 411.200 đồng - Ảnh chụp màn hình Trước đó, vợ chồng ông Dũng từng nhiều lần cho biết quỹ từ thiện Hằng Hữu chỉ hoạt động bằng lợi nhuận của chính công ty Đại Nam hoặc khi nào thấy cần thì sẽ sử dụng nguồn tài chính của cá nhân để giúp đỡ cho cộng đồng, ngoài ra không đứng ra kêu gọi ủng hộ. Động thái này diễn ra giữa lúc "cuộc chiến sao kê" đang ở đỉnh điểm khiến cho dư luận vô cùng xôn xao và bàn tán không ngừng. Hiện mọi hoạt động của nữ đại gia và những nghệ sĩ Việt bị réo tên đang được cư dân mạng chú ý từng tiểu tiết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-duoc-hon-400-nghin-tien-ung-ho-nu-dai-gia-khet-tieng-gioi-livestream-tuyen-bo-bieu-luon-dai-nam-neu-ai-tim-duoc-van-ban-keu-goi-quyen-gop-cua-minh-422618.html