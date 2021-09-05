Nhận được hơn 400 nghìn tiền ủng hộ, nữ đại gia 'khét tiếng' giới livestream tuyên bố 'biếu' luôn Đại Nam nếu ai tìm được văn bản kêu gọi quyên góp của mình

Xã hội 05/09/2021 19:03

Bà Phương Hằng khẳng định, bà không kêu gọi cũng không cần ai ủng hộ, mà làm bằng chính lợi nhuận kinh doanh. Nếu hết tiền, bà sẽ dùng tiền túi chứ không hề kêu gọi ai.

Những ngày gần đây, "cuộc chiến sao kê" do bà Phương Hằng "châm ngòi" đang đến hồi gay cấn khiến dư luận xôn xao không ngừng thì bà chủ Đại Nam bỗng có bài đăng dài trên trang cá nhân của nữ thư ký, tiết lộ nhận vô số tin nhắn chuyển khoản vào quỹ mổ tim Hằng Hữu.

Cụ thể, bà chủ Đại Nam thông báo: "Hiện nay có một số cá nhân đã chuyển tiền vào tài khoản của tôi, với nội dung "Ủng hộ Quỹ mổ tim", "Ủng hộ quỹ từ thiện Hằng Hữu"... Dù số tiền lớn hay nhỏ tôi cũng xin phép tuyệt đối không nhận. Quỹ từ thiện Hằng Hữu của chúng tôi chỉ hoạt động bằng lợi nhuận của chính công ty Đại Nam, hoặc khi nào vợ chồng tôi thấy cần thì sẽ sử dụng nguồn tài chính của cá nhân chúng tôi để giúp đỡ cho cộng đồng. Chúng tôi và Quỹ Hằng Hữu chưa từng vận động quyên góp hay kêu gọi cộng đồng và cũng chưa từng hợp tác với bất kì cá nhân hay tổ chức nào để gây quỹ, hiện tại và tương lai vẫn sẽ như vậy".

ba Phuong Hang 1
Bài đăng hôm 4/9 - Ảnh chụp màn hình

Đến trưa nay, trong buổi livestream của mình, bà xã ông Dũng "lò vôi" tỏ ra rất bức xúc khi từ chiều hôm qua đến sáng nay, tài khoản của mình đã nhận được nhiều số tiền ủng hộ từ vài chục nghìn, tổng cộng là 411.200 đồng. Bà chủ Đại Nam khẳng định, bà không kêu gọi cũng không cần ai ủng hộ, mà làm bằng chính lợi nhuận kinh doanh của mình. Nếu hết tiền, bà sẽ dùng tiền túi chứ không kêu gọi ai. Theo nữ đại gia, có người muốn gây bão dư luận nên mới có hành động như vậy để yêu cầu bà sao kê.

ba Phuong Hang 2
Nữ đại gia trong buổi livestream hôm nay - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong buổi phát trực tiếp, bà Phương Hằng tuyên bố chắc nịch sẽ làm "cho ra ngô ra khoai", nữ đại gia gay gắt: "Nếu ai minh chứng cho tôi một văn bản nào mà tôi âm thầm quyên góp hay kêu gọi tiền từ thiện thì tôi và anh Dũng tặng luôn cái Đại Nam. Vì tôi là tổng giám đốc".

ba Phuong Hang 3
Bà Phương Hằng cho biết tổng số nhận được tính đến sáng 5/9 là 411.200 đồng - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vợ chồng ông Dũng từng nhiều lần cho biết quỹ từ thiện Hằng Hữu chỉ hoạt động bằng lợi nhuận của chính công ty Đại Nam hoặc khi nào thấy cần thì sẽ sử dụng nguồn tài chính của cá nhân để giúp đỡ cho cộng đồng, ngoài ra không đứng ra kêu gọi ủng hộ.

Động thái này diễn ra giữa lúc "cuộc chiến sao kê" đang ở đỉnh điểm khiến cho dư luận vô cùng xôn xao và bàn tán không ngừng. Hiện mọi hoạt động của nữ đại gia và những nghệ sĩ Việt bị réo tên đang được cư dân mạng chú ý từng tiểu tiết.

Làm vợ đại gia nức tiếng đất Bình Dương, bà Phương Hằng lần đầu tiết lộ 'điều đáng sợ ' khiến bản thân không bao giờ được bình an trong tâm

Làm vợ đại gia nức tiếng đất Bình Dương, bà Phương Hằng lần đầu tiết lộ 'điều đáng sợ ' khiến bản thân không bao giờ được bình an trong tâm

Bà Phương Hằng từng bật mí về nỗi sợ hãi lớn nhất khi làm vợ ông Dũng "lò vôi" khiến nhiều người bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Phương Hằng Bà Phương Hằng phát trực tiếp quỹ mổ tim Hằng Hữu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 3 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số