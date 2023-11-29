Một cô gái tuổi vị thành niên bị cha ruột sát hại tại nhà riêng vì nhìn thấy cô khiêu vũ với các chàng trai trong một video trên mạng xã hội.

Theo hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ nhật báo Dawn của Pakistan và hãng thông tấn DPA đưa tin ngày 28/11 (giờ địa phương), cảnh sát Kohistan, thuộc vùng Hazara của Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, đã bắt giữ người cha với tội danh giết người một ngày trước đó.

Người cha bị buộc tội bắn chết cô con gái khoảng 16-17 tuổi của mình nhiều phát tại nhà riêng vào ngày 24/11.

Đoạn video được đề cập cho thấy nạn nhân khiêu vũ với các chàng trai cùng với bạn gái cùng tuổi. Cảnh sát cho biết đoạn video đăng lên mạng xã hội cách đây 4-5 ngày dường như đã được chỉnh sửa.

Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết thêm rằng người bạn gái cùng tuổi của nạn nhân cũng có thể gặp nguy hiểm và họ đang nỗ lực để ngăn chặn nạn "giết người vì danh dự" tại Pakistan.

Trong thế giới Hồi giáo ở Nam Á, bao gồm cả Pakistan, có một hệ thống pháp luật phức tạp kết hợp với luật Sharia Hồi giáo. Các luật được thông qua ở nước này cho phép người thân trong gia đình được tự do thoát tội dù cố tình "giết người vì danh dự”.

Theo Ủy ban Nhân quyền Pakistan (HRCP), mỗi năm có khoảng 1.000 phụ nữ là nạn nhân của các vụ "giết người vì danh dự" ở Pakistan.

Một quan chức HRCP cho biết, mặc dù chính quyền Pakistan đã thông qua dự luật sửa đổi vào năm 2016 nhằm loại bỏ một số điều khoản của luật Hồi giáo cho phép người thân trong gia đình "giết người vì danh dự" và tha thứ cho thủ phạm, nhưng những vụ "giết người vì danh dự" tại đây vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

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