Người đàn ông 36 tuổi cưỡng hiếp, sát hại nữ nhân viên nhà trọ: Công tố viên đề nghị mức án tù chung thân

Thế giới 24/11/2023 11:03

Cơ quan công tố đã nghị mức án tù chung thân đối với người đàn ông 36 tuổi sát hại và cưỡng hiếp một nữ nhân viên nhà trọ ở độ tuổi 70. 

Theo News1, trong phiên tòa được tổ chức vào ngày 24/11 tại Phòng hình sự số 11 của Tòa án quận Daegu, Hàn Quốc, cơ quan công tố đã đề nghị mức án tù chung thân đối với A. (36 tuổi), người bị truy tố về tội giết người và tấn công tình dục một nữ nhân viên nhà trọ ở độ tuổi 70. 

Theo cáo trạng, tháng 9/2023, A. định cưỡng hiếp nhân viên B. (nữ, độ tuổi 70) tại một nhà nghỉ ở Daegu bằng cách nói: “Có tiếng động phát ra từ trong phòng”, nhưng khi nữ nhân viên chống cự A. bóp cổ cô đến chết rồi tấn công tình dục.   

Người đàn ông 36 tuổi cưỡng hiếp, sát hại nữ nhân viên nhà trọ: Công tố viên đề nghị mức án tù chung thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan công tố nêu lý do đề nghị mức án: “Tội của bị cáo nghiêm trọng, tính chất tội ác xấu. Sau khi nạn nhân tử vong, bị cáo tiếp tục tấn công tình dục nạn nhân". 

Bị cáo A. cho biết: "Rất khó để đạt được thỏa thuận với nạn nhân vì cha tôi, người thân duy nhất của tôi đang bị bệnh. Thời điểm gây án, tôi mất kiểm soát nên đã có hành vi phạm tội. Tôi sẽ sống cuộc đời mình để chuộc tội". 

Phiên tòa tuyên án A. dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/12 tới đây.    

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