Một quan chức địa phương cho biết vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều ngày 3/11. Có 6 trong số 7 nghi phạm là anh em ruột và người còn lại là bạn của họ.

Theo tờ The Star của Malaysia, 7 nghi phạm bị cáo buộc cưỡng hiếp bé gái 11 tuổi là em gái của bạn mình ở Gerik, Malaysia, tất cả đều đã bị bắt.

Một quan chức cho biết các nghi phạm, trong độ tuổi từ 13 đến 31 tuổi, đã bị bắt vào khoảng 1h51 sáng thứ Ba. 7 nghi phạm này được cho là đã thay phiên nhau cưỡng hiếp nạn nhân tại nhà hàng xóm của nạn nhân.

Vị quan chức này cho biết gia đình nạn nhân đã trình báo về vụ việc vào ngày 20/11.

“Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều ngày 3/11. Có 6 trong số 7 nghi phạm là anh em ruột và người còn lại là bạn của họ", vị quan chức cho biết trong một thông báo vào hôm qua.

Ảnh minh họa: Internet

Dựa trên thông tin ban đầu, người mẹ 36 tuổi của nạn nhân được chồng thông báo rằng con gái họ đã bị cưỡng hiếp.

Sự việc có sự chứng kiến ​​của em trai 9 tuổi của nạn nhân và em trai đã kể lại sự việc cho bố. Cậu bé khai rằng cậu đã nhìn thấy 7 nghi phạm cưỡng hiếp chị gái mình trong căn phòng ở nhà hàng xóm.

Cậu bé này cũng khai rằng trước đây đã nhiều lần chứng kiến ​​những vụ việc tương tự xảy ra với chị gái mình.

Vị quan chức này cho biết vụ việc đang được điều tra theo Mục 375B (tội hiếp dâm tập thể) của Bộ luật Hình sự Malaysia.

Hiện tất cả các nghi phạm đã bị tạm giam đến ngày 27/11 để điều tra thêm.

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