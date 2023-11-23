Người phụ nữ 65 tuổi bị nam thanh niên 20 tuổi cưỡng hiếp trong vườn cây ăn quả: Thủ phạm mới về làng, hiện đã bỏ trốn khỏi khu vực

Thế giới 23/11/2023 08:38

Quan chức cảnh sát cho biết người phụ nữ đã được đưa đi kiểm tra y tế và các cuộc truy lùng đang được tiến hành để tìm kiếm nghi phạm.

Theo The Times of India, một phụ nữ 65 tuổi bị một nam thanh niên 20 tuổi ở Aligarh, Uttar Pradesh, Ấn Độ, cưỡng hiếp vào tối thứ Hai khi bà đang ăn tối với chồng trong một vườn cây ăn quả. 

Người phụ nữ cho biết nam thanh đã kéo bà vào cánh đồng cây ăn quả và thực hiện hành vi tấn công tình dục. Nghe tiếng hét của bà, người qua đường đã cứu bà nhưng nam thanh niên đã bỏ chạy.

Người phụ nữ 65 tuổi bị nam thanh niên 20 tuổi cưỡng hiếp trong vườn cây ăn quả: Thủ phạm mới về làng, hiện đã bỏ trốn khỏi khu vực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sở cảnh sát Akrabad cho biết dựa trên đơn tố cáo của người phụ nữ, vụ án đã được ghi nhận dựa trên Mục 376 (hiếp dâm ) và Mục 354 (hành hung hoặc dùng vũ lực đối với phụ nữ với mục đích xúc phạm) theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC).   

Quan chức cảnh sát cho biết người phụ nữ đã được đưa đi kiểm tra y tế và các cuộc truy lùng đang được tiến hành để tìm kiếm nghi phạm.

Theo nguồn tin cảnh sát, nghi phạm từng làm việc ở Noida và mới về làng gần đây.

(Danh tính của nạn nhân chưa được tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân theo chỉ thị của Tòa án Tối cao về các vụ án liên quan đến tấn công tình dục).    

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Nữ bác sĩ này cho biết với cảnh sát rằng cô và thủ phạm đã phát triển tình bạn với nhau thông qua các buổi chơi cầu lông tại một câu lạc bộ.

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Từ khóa:   tin thế giới cưỡng hiếp hiếp dâm

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