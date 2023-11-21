Cảnh sát cho biết trong số ba người liên quan đến vụ bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể thiếu nữ 16 tuổi có một nam thiếu niên 16 tuổi.

Theo Hindustan Times, một thiếu nữ 16 tuổi ở thị trấn Ladnun, Rajasthan, Ấn Độ đã bị 3 người bắt cóc thay nhau cưỡng hiếp và đẩy cô ra khỏi xe gần nhà vào buổi tối muộn ngày Chủ nhật, cảnh sát đại phương cho biết hôm thứ Ba.

Một quan chức cho biết hai nghi phạm Jasaram (38 tuổi) và Mahaveer (34 tuổi) đã bị bắt vì tội hiếp dâm tập thể cô gái. Nghi phạm thứ ba, một thanh niên 16 tuổi, đã bị giam giữ và đang có biện pháp xử lý riêng theo luật dành cho tội phạm vị thành niên.

Ảnh minh họa: Internet

Vị quan chức này cho biết cha của nạn nhân lần đầu tiên báo cáo về con gái mình khi ông trở về nhà vào tối Chủ nhật và phát hiện cô con gái mất tích và cổng chính nhà thì mở toang.

Cảnh sát cho biết khi đang tìm kiếm con gái, người cha nhìn thấy một chiếc ô tô tiến tới khu vực đó và tông một người trên làn đường. Đó là con gái của ông.

Vị quan chức này cũng cho biết gia đình đã nộp báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) vào sáng thứ Hai sau khi tình trạng của cô gái dần ổn định và cô gái đã lên tiếng về vụ việc.

Vị quan chức này cho biết vụ án đã được đăng ký theo Mục 376D (hiếp dâm tập thể), Mục 363 (bắt cóc) của Bộ luật hình sự Ấn Độ (IPC) cùng với các mục liên quan của Luật Phòng chống Trẻ em khỏi Hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO).

Khi tin tức về vụ việc này lan rộng, người dân đã tổ chức biểu tình tại bệnh viện để yêu cầu lực lượng chức năng có hành động trừng phạt nghiêm khắc đối với thủ phạm.

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