Vụ thiếu nữ 16 tuổi bị 3 người bắt cóc và cưỡng hiếp, hàng trăm người biểu tình ở bệnh viện đòi công lý: Nghi phạm sẽ bị khởi tố về tội gì?

Thế giới 21/11/2023 17:08

Cảnh sát cho biết trong số ba người liên quan đến vụ bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể thiếu nữ 16 tuổi có một nam thiếu niên 16 tuổi.

Theo Hindustan Times, một thiếu nữ 16 tuổi ở thị trấn Ladnun, Rajasthan, Ấn Độ đã bị 3 người bắt cóc thay nhau cưỡng hiếp và đẩy cô ra khỏi xe gần nhà vào buổi tối muộn ngày Chủ nhật, cảnh sát đại phương cho biết hôm thứ Ba. 

Một quan chức cho biết hai nghi phạm Jasaram (38 tuổi) và Mahaveer (34 tuổi) đã bị bắt vì tội hiếp dâm tập thể cô gái. Nghi phạm thứ ba, một thanh niên 16 tuổi, đã bị giam giữ và đang có biện pháp xử lý riêng theo luật dành cho tội phạm vị thành niên.

Vụ thiếu nữ 16 tuổi bị 3 người bắt cóc và cưỡng hiếp, hàng trăm người biểu tình ở bệnh viện đòi công lý: Nghi phạm sẽ bị khởi tố về tội gì? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vị quan chức này cho biết cha của nạn nhân lần đầu tiên báo cáo về con gái mình khi ông trở về nhà vào tối Chủ nhật và phát hiện cô con gái mất tích và cổng chính nhà thì mở toang. 

Cảnh sát cho biết khi đang tìm kiếm con gái, người cha nhìn thấy một chiếc ô tô tiến tới khu vực đó và tông một người trên làn đường. Đó là con gái của ông.   

Vị quan chức này cũng cho biết gia đình đã nộp báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) vào sáng thứ Hai sau khi tình trạng của cô gái dần ổn định và cô gái đã lên tiếng về vụ việc. 

Vị quan chức này cho biết vụ án đã được đăng ký theo Mục 376D (hiếp dâm tập thể), Mục 363 (bắt cóc) của Bộ luật hình sự Ấn Độ (IPC) cùng với các mục liên quan của Luật Phòng chống Trẻ em khỏi Hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO). 

Khi tin tức về vụ việc này lan rộng, người dân đã tổ chức biểu tình tại bệnh viện để yêu cầu lực lượng chức năng có hành động trừng phạt nghiêm khắc đối với thủ phạm.

Cô gái 16 tuổi bị chú ruột 50 tuổi cưỡng hiếp: Lừa đưa vào phòng khách sạn, dọa giết nếu báo cảnh sát

Cô gái 16 tuổi bị chú ruột 50 tuổi cưỡng hiếp: Lừa đưa vào phòng khách sạn, dọa giết nếu báo cảnh sát

Cảnh sát cho biết người chú đã dụ dỗ cháu gái vào bẫy của mình, đưa cháu gái vào phòng khách sạn rồi cưỡng hiếp cách đây vài tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới cưỡng hiếp hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích