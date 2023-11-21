Cảnh sát cho biết, người này đã tống tiền bé gái bằng những bức ảnh của bé gái và sau đó nhiều lần cưỡng hiếp bé gái.

Theo Indian Express, cảnh sát Andheri, Mumbai, Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông 35 tuổi vì cáo buộc quấy rối, theo dõi và cưỡng hiếp một nữ sinh 13 tuổi nhiều lần.

Theo cảnh sát, người này đang làm bảo vệ cho một trường học ở phía đông Andheri.

Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã kết bạn với bé gái, lấy số điện thoại di động của bé gái và nói chuyện với bé gái qua điện thoại. Bằng cách nào đó anh cũng lấy được ảnh của bé gái.

Cảnh sát cho biết khi người này yêu cầu bé gái đến chỗ anh, bé gái vị thành niên đã từ chối. Một sĩ quan cảnh sát cho biết, người này đe dọa sẽ bôi nhọ bé gái bằng cách phát tán những bức ảnh của cô.

Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết khi bé gái đến chỗ người này vào thứ Sáu, anh đã quấy rối tình dục cô và cưỡng bức cô. Anh cũng đe dọa bé gái sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng nếu kể lại vụ việc cho bất kỳ ai, viên chức này cho biết.

Sau khi bé gái kể với bố mẹ về vụ việc, họ đã đến cảnh sát và nộp đơn tố cáo. Một quan chức cảnh sát cho biết cảnh sát Andheri đã hành động nhanh chóng và bắt giữ được nghi phạm ngay sau đó.

Cảnh sát cho biết mặc dù vụ việc xảy ra hôm thứ Sáu nhưng cuộc điều tra cho thấy người này đã quấy rối tình dục bé nhiều lần.

Người này đang bị cáo buộc theo Mục 376 (hiếp dâm), Mục 506 (đe dọa hình sự) và các mục khác của Bộ luật hình sự Ấn Độ (IPC) cùng các mục khác của Luật Phòng chống Trẻ em khỏi Hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO).

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