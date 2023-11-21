Cảnh sát cho biết người chú đã dụ dỗ cháu gái vào bẫy của mình, đưa cháu gái vào phòng khách sạn rồi cưỡng hiếp cách đây vài tuần.

Theo The Times of India, một thiếu nữ 16 tuổi bị người chú ruột 50 tuổi của mình cưỡng hiếp tại khu vực đồn cảnh sát Dwarikapuri, Ấn Độ.

Cảnh sát đã đăng ký vụ án theo các phần liên quan của Bộ luật hình sự Ấn Độ (IPC) và Luật Phòng chống Trẻ em khỏi Hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO) về tội hiếp dâm vào Chủ nhật.

Ảnh minh họa: Internet

Một quan chức cho biết thông tin: “Bị cáo và nạn nhân sống trong cùng một khu vực. Bị cáo đã dụ dỗ nạn nhân vào bẫy của mình rồi đưa nạn nhân vào phòng khách sạn rồi cưỡng hiếp cách đây vài tuần.

Bị cáo không dừng lại ở đó mà tiếp tục cưỡng hiếp nạn nhân. Bị cáo đe dọa sẽ giết nạn nhân nếu cô gái nói với bất kỳ ai".

Cảnh sát cho biết, nạn nhân đã lấy hết can đảm và kể về vụ việc của mình với người nhà, họ đã đưa cô đến đồn cảnh sát và nộp đơn tố cáo.

Quan chức cảnh sát này cho biết thêm: "Cảnh sát đã đưa nạn nhân đi kiểm tra sức khỏe và đăng ký báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) đối với chú ruột. Cảnh sát đang truy lùng bị cáo và việc bắt giữ sẽ sớm được thực hiện".

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