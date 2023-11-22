Nữ bác sĩ này cho biết với cảnh sát rằng cô và thủ phạm đã phát triển tình bạn với nhau thông qua các buổi chơi cầu lông tại một câu lạc bộ.

Theo The Times of India, chính quyền địa phương hôm thứ Tư đã bắt giữ một người đàn ông 38 tuổi với cáo buộc cưỡng hiếp một nữ bác sĩ và sau đó thực hiện hành vi tống tiền, theo báo cáo của cảnh sát.

Tuần trước, người phụ nữ này đã nộp đơn tố cáo lên đồn cảnh sát Gamdevi ở Nam Mumbai, Ấn Độ.

Người phụ nữ này cho biết với cảnh sát rằng cô và thủ phạm đã phát triển tình bạn với nhau thông qua các buổi chơi cầu lông tại một câu lạc bộ ở khu vực Tardeo.

Trong thời gian này, người phụ nữ không ở cùng chồng vì chuyện gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cô cho biết mình bị người đàn ông này bắt đầu bàn tán về cuộc sống cá nhân. Ngày 20/8, người đàn ông này yêu cầu được gặp cô để bàn bạc vấn đề.

Theo người phụ nữ, trong cuộc gặp của họ tại một câu lạc bộ ở khu vực Marine Drive, người đàn ông này được cho là đã bỏ rượu vào đồ uống của cô.

Sau đó, anh đi cùng cô đến nơi ở của cô bằng ô tô. Người phụ nữ cho biết với cảnh sát rằng trong lúc say rượu, người đàn ông này đã tấn công tình dục cô.

Đến tháng 10, người đàn ông này đòi tiền cô. Ban đầu, cô làm theo nhưng sau đó từ chối thì bị đe dọa tiết lộ video, hình ảnh và cuộc trò chuyện cho chồng và bạn bè của cô, theo lời khai của người phụ nữ.

Được biết, người phụ nữ đã đưa một số tiền cho người đàn ông này nhưng nhưng khi nhận thấy mình không thể tiếp tục thanh toán, cô đã đến trình báo với cảnh sát.

Người đàn ông đã bị bắt giữ theo Mục 376 (hiếp dâm) và Mục 384 (tống tiền) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành, theo thông báo của một quan chức địa phương.

(Danh tính của nạn nhân chưa được tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân theo chỉ thị của Tòa án Tối cao về các vụ án liên quan đến tấn công tình dục.)

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