Các công tố viên đã yêu cầu án tù đối với một học sinh cấp hai đã bắt cóc một phụ nữ đang đi làm về muộn vào ban đêm, cưỡng hiếp rồi lấy tiền mặt bỏ trốn.

Theo hãng tin Yonhap, trong phiên tòa được tổ chức vào ngày 22/11 tại Phòng Thỏa thuận Hình sự Chi nhánh Nonsan của Tòa án Quận Daejeon, Hàn Quốc (Thẩm phán Lee Hyun-woo), cơ quan công tố đã đề nghị phạt tù dài hạn 15 năm và phạt tù ngắn hạn 7 năm đối với A. người bị truy tố về tội cướp-hiếp dâm, cướp-gây thương tích, v.v. Cơ quan công tố cũng yêu cầu phạt 300.000 won (khoảng 5.6 triệu đồng) và tuyên phạt bị cáo hạn chế làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên cũng như các cơ sở phúc lợi dành cho người khuyết tật trong 3 năm.

Phía công tố nêu lý do đề nghị mức án: “Các chi tiết của tội ác rất kỳ lạ và nghiêm trọng” và “Nạn nhân đau đớn tột cùng về tinh thần và không đồng ý tha thứ cho bị cáo”. Luật sư của nạn nhân cũng yêu cầu hình phạt nghiêm khắc: "Cuộc sống của nạn nhân đã bị hủy hoại hoàn toàn do vụ việc này, đến mức cô ấy thậm chí không thể thực hiện các hoạt động thường ngày của mình".

Ảnh minh họa: Internet Luật sư của bị cáo A. cho biết: "Mặc dù phạm tội nghiêm trọng và đáng bị trừng phạt nghiêm khắc nhưng bị cáo là một đứa trẻ thường xuyên chào hỏi mọi người, thậm chí còn biết lỗi, rơi nước mắt khi bị giáo viên mắng. Chúng tôi đang gửi bản trình bày hối hận cùng đơn kiến nghị, cha mẹ của bị cáo cũng đang cố gắng nộp đơn bảo lãnh dù hoàn cảnh gia đình khó khăn khó khăn". Tại phiên tòa, A. đã thừa nhận cáo trạng và nói: “Tôi rất xin lỗi” nhưng không tiết lộ động cơ gây án cụ thể. Theo cáo trạng, A. bị buộc tội tiếp cận người phụ nữ B. (40 tuổi), người đang rời chỗ làm ở trung tâm thành phố Nonsan vào sáng sớm ngày 3/10, đề nghị chở cô bằng xe máy rồi cưỡng hiếp cô tại sân chơi của một trường tiểu học. A. bị cáo buộc quay phim trái phép B. và đe dọa phát tán video, đồng thời trộm tiền rồi bỏ trốn. Được biết, A. đang tìm kiếm đối tượng để thực hiện vụ cướp nhằm có tiền mua một chiếc xe máy. Qua giám định kỹ thuật số trên điện thoại di động của A., cơ quan công tố phát hiện ra rằng A. đã lên kế hoạch cẩn thận cho vụ cướp bằng cách tiếp cận phụ nữ dưới chiêu cưỡng hiếp ngay trước khi phạm tội trộm cướp. Phiên tòa tuyên án A. sẽ diễn ra vào ngày 23/12 tới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nam-sinh-cap-2-bat-coc-cuong-hiep-phu-nu-trung-nien-trong-truong-tieu-hoc-cong-to-vien-e-nghi-phat-tu-dai-han-15-nam-va-phat-tu-ngan-han-7-nam-632398.html